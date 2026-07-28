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LeBron James resignó casi 50 millones de dólares para ir por otro título

El máximo anotador histórico de la NBA firmó por dos temporadas con los 76ers a cambio del salario mínimo para veteranos. A los 41 años, priorizó la posibilidad de pelear por un nuevo anillo antes que un contrato millonario.

Philadelphia anunció oficialmente la incorporación de James a través de sus redes socialesPhiladelphia anunció oficialmente la incorporación de James a través de sus redes sociales
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LeBron James continuará su histórica carrera en la NBA con la camiseta de Philadelphia 76ers.

El alero de 41 años firmó un contrato por dos temporadas y 7.946.884 dólares garantizados, una cifra muy inferior a la que percibía en Los Angeles Lakers, con el objetivo de volver a competir por el campeonato en el tramo final de su trayectoria.

FILE PHOTO: Apr 18, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Lakers forward LeBron James (23) shoots the ball against Houston Rockets forward Jabari Smith Jr. (10) and guard Amen Thompson (1) in the second half during game one of the first round of the 2026 NBA Playoffs at Crypto.com Arena. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images/File PhotoPhiladelphia anunció oficialmente la incorporación de James a través de sus redes sociales

El acuerdo contempla una opción a favor del jugador para la temporada 2027/28. En la campaña 2026/27, James cobrará 3.876.529 dólares, correspondiente al salario mínimo para jugadores veteranos, mientras que el promedio anual del vínculo rondará los cuatro millones de dólares.

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La diferencia económica con su contrato anterior es significativa. Durante la temporada 2025/26, LeBron percibió 52,6 millones de dólares en los Lakers, por lo que resignó cerca de 49 millones de dólares para incorporarse a la franquicia de Philadelphia.

La búsqueda de un quinto anillo

La decisión del cuatro veces campeón de la NBA estuvo motivada por razones deportivas. James buscará conquistar el quinto título de su carrera junto a un plantel que reúne figuras como Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y el joven VJ Edgecombe.

En caso de consagrarse, además de darle a los 76ers su primer campeonato desde 1983, LeBron podría convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en ganar títulos con cuatro franquicias diferentes.

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"The King" conquistó dos anillos con Miami Heat, uno con Cleveland Cavaliers —el primero en la historia de la franquicia— y otro con Los Angeles Lakers. Ahora afrontará un nuevo desafío que, según trascendió, llega luego de haber evaluado seriamente la posibilidad del retiro.

La presentación de los 76ers

Philadelphia anunció oficialmente la incorporación de James a través de sus redes sociales con una imagen de la camiseta número 23 en el vestuario, acompañada por una corona como símbolo de su llegada. El mensaje elegido por la franquicia fue contundente: "Una ciudad digna de un rey. Bienvenido a Philadelphia".

La contratación representa un movimiento de alto impacto para los Sixers, que suman a uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos sin comprometer una parte importante de su margen salarial.

Philadelphia reunirá a LeBron con Embiid, Maxey, Jaylen Brown y VJ Edgecombe en su quinteto.Philadelphia anunció oficialmente la incorporación de James a través de sus redes sociales

Del lado de LeBron, la decisión refleja una prioridad clara: privilegiar la posibilidad de volver a luchar por el campeonato en la que será su vigesimocuarta temporada en la NBA.

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