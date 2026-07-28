Boca afrontará este jueves un compromiso clave cuando reciba a O'Higgins de Chile por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Con la ventaja del 1-0 conseguida en el encuentro de ida, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará confirmar la clasificación a los octavos de final.
Boca recupera a Paredes y define el equipo para la revancha ante O'Higgins
El "Xeneize" recibirá este jueves al conjunto chileno por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Tras el triunfo por 1-0 en la ida, buscará sellar la clasificación a los octavos de final.
La principal novedad para el conjunto de La Ribera sería el regreso de Leandro Paredes al equipo titular.
El mediocampista y capitán no estuvo presente en el debut del Torneo Clausura, en el que Boca sufrió una dura derrota por 3-0 frente a Deportivo Riestra, debido a una decisión del cuerpo técnico de preservarlo tras la intensa actividad de los últimos meses.
En el arco continuaría Álvaro Montero, quien buscará recuperarse luego de una actuación por debajo de lo esperado en la caída ante Riestra. La defensa estaría integrada por Dylan Gorosito y Lautaro Blanco como laterales, mientras que Nicolás Figal y Ayrton Costa conformarían la dupla de zagueros centrales.
Vuelve Paredes
En el mediocampo, Paredes compartiría la zona central con Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, aportando equilibrio y salida desde el fondo. Más adelantado se movería Tomás Aranda, encargado de enlazar el juego con los delanteros.
En ofensiva, Arruabarrena volvería a apostar por la dupla integrada por el colombiano Sebastián Villa y el uruguayo Miguel Merentiel, autor del único gol del partido de ida tras una destacada asistencia de Paredes.
Si bien Boca llega con la ventaja mínima obtenida en La Bombonera, el margen es estrecho y el equipo deberá sostener un rendimiento sólido para evitar sorpresas ante un rival que buscará revertir la serie.
El vencedor de esta llave enfrentará en los octavos de final a Recoleta de Paraguay, una de las revelaciones de la fase de grupos del certamen continental.
Probable formación de Boca
Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.