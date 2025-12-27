El club de la familia Messi ya tiene rival y fixture en la Primera C
El equipo rosarino ya conoce su hoja de ruta en la Primera C del fútbol argentino. Afiliado de manera directa por la AFA, Leones FC debutará ante El Porvenir en una temporada que marcará el inicio de un ambicioso proyecto deportivo.
El conjunto presidido por Matías Messi, hermano de Lionel, integrará la Zona B
Con la confirmación oficial del fixture de la Primera C, Leones FC comienza a transitar una etapa histórica. El club impulsado por la familia Messi hará su debut oficial en la categoría frente a El Porvenir, en el inicio de un certamen que lo tendrá como uno de los focos de atención del ascenso argentino.
El torneo contará con tres nuevos participantes: Leones FC, afiliado directamente por la Asociación del Fútbol Argentino, y Fénix y Sacachispas, que llegan tras descender desde la Primera B Metropolitana.
Un debut histórico y sede confirmada
El conjunto presidido por Matías Messi, hermano de Lionel, integrará la Zona B y disputará su primer encuentro como local en el estadio de San Nicolás, escenario elegido para albergar los partidos en esta primera etapa competitiva. El debut ante El Porvenir marcará el estreno oficial del club en una categoría profesional del fútbol argentino.
En paralelo, la institución confirmó que Banco Macro será el sponsor principal de la camiseta en su temporada inaugural. La entidad financiera, vinculada a Jorge Brito, ex presidente de River Plate, acompañará el proyecto en su desembarco en el ascenso.
Un proyecto joven con estructura y respaldo
Leones de Rosario Fútbol Club representa una nueva apuesta deportiva de la familia del campeón del mundo. Fundado el 2 de enero de 2015 en la localidad de Alvear, cercana a Rosario, el club dio sus primeros pasos en la Asociación Rosarina de Fútbol, donde desarrolló su base institucional y formativa.
La solidez en infraestructura y organización fue clave para que la AFA autorizara su afiliación directa a la Primera C, sin necesidad de atravesar ligas regionales ni el Torneo Promocional Amateur. La decisión, oficializada en el Boletín Nº 6752, generó debate, pero marca el punto de partida de un plan de crecimiento a largo plazo.
Leones de Rosario Fútbol Club representa una nueva apuesta deportiva de la familia del campeón del mundo
Dentro de la estructura dirigencial también participan otros integrantes de la familia Messi: María Sol Messi se desempeña como vocal suplente, mientras que Tomás Matías Messi, sobrino de Lionel, ocupa el rol de revisor de cuentas suplente.
En el plano deportivo, el club ya tiene entrenador confirmado. Víctor “Chapa” Zapata, ex futbolista de River Plate, será el encargado de conducir al equipo en su primera experiencia dentro del fútbol de ascenso, con el objetivo de consolidarse y avanzar progresivamente de categoría.
El fixture de Leones FC
(En la segunda rueda se invierten las localías)
Fecha 1: El Porvenir (L)
Fecha 2: Central Ballester (V)
Fecha 3: Claypole (L)
Fecha 4: Centro Español (V)
Fecha 5: Central Córdoba de Rosario (V)
Fecha 6: Deportivo Español (L)
Fecha 7: Múñiz (V)
Fecha 8: Defensores de Cambaceres (V)
El debut ante El Porvenir marcará el estreno oficial del club en una categoría profesional del fútbol argentino. REUTERS/Adnan Abidi