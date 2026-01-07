Liniers de Bahía Blanca apartó a su DT tras una acusación por presunta corrupción de menores
El club donde se formó Lautaro Martínez decidió separar a su entrenador de Primera luego de una denuncia presentada por la madre de un jugador de 16 años. La causa se investiga en Punta Alta y el club aseguró que acompañará a la familia.
Liniers de Bahía Blanca decidió apartar a su DT tras la denuncia presentada en Punta Alta.
Liniers deBahía Blanca destituyó a su director técnico de Primera tras la denuncia por presunta corrupción de menores presentada por la madre de un futbolista de 16 años. La acusación se radicó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Punta Alta y activó un inmediato protocolo interno de la institución.
Según pudo reconstruirse, la mujer encontró en el teléfono de su hijo mensajes atribuidos al entrenador, en los que se ofrecía dinero a cambio de fotos y videos de contenido sexual. En la denuncia consta que la solicitud no habría sido un hecho aislado y que se habría reiterado en los últimos tres meses.
El comunicado oficial y el apartamiento
Tras conocerse el caso, el club difundió un comunicado en el que afirmó estar “abocado al tratamiento de la situación con responsabilidad, seriedad y prudencia”, y señaló que trabaja con profesionales para “esclarecer lo sucedido y resguardar a todas las partes involucradas”.
Hernán Rosell fue separado del cargo mientras avanza la investigación judicial.
La decisión de apartar del cargo a Hernán Rosell fue tomada por el presidente Pedro Peñalva. “Fue una charla corta. No argumentó nada, agachó la cabeza y se fue”, relató el dirigente en declaraciones radiales, al confirmar la desvinculación inmediata del entrenador.
Acompañamiento a la familia y antecedentes
Peñalva remarcó que la prioridad del club es la contención del menor y su entorno. “Hoy el club pasa a un segundo plano. Lo fundamental es resguardar al nene y la familia. Estamos a disposición desde lo legal y psicológico”, sostuvo. También aseguró que no existían denuncias previas ni rumores que anticiparan la situación.
Lautaro Martínez dio sus primeros pasos futbolísticos en Liniers.
Rosell es una figura histórica de la institución: como jugador disputó más de 300 partidos oficiales y fue referencia en una de las etapas más exitosas del club. Desde Liniers reiteraron que quedarán a disposición de la Justicia y que esperan un pronto esclarecimiento del caso.