Impactante denuncia

Liniers de Bahía Blanca apartó a su DT tras una acusación por presunta corrupción de menores

El club donde se formó Lautaro Martínez decidió separar a su entrenador de Primera luego de una denuncia presentada por la madre de un jugador de 16 años. La causa se investiga en Punta Alta y el club aseguró que acompañará a la familia.