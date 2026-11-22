Lionel Messi protagonizó un fuerte cruce con Gonzalo Tapia durante la derrota del Inter Miami por 3-0 ante Columbus Crew, en el inicio de los playoffs de la MLS. Antes del descanso, el argentino le arrojó la pelota al rostro al delantero chileno, de pasado en River, y ambos terminaron amonestados.
Messi le tiró un pelotazo en la cara a un ex River y fue amonestado en la derrota del Inter Miami
El rosarino reaccionó cuando Gonzalo Tapia intentó impedirle un saque lateral. El chileno marcó dos goles en el 3-0 de Columbus Crew, que quedó arriba en la serie.
La secuencia comenzó cuando el capitán se disponía a ejecutar rápidamente un lateral. Tapia se interpuso para obstaculizar la reanudación y Messi reaccionó con un lanzamiento que impactó en la cara de su rival, quien cayó al césped y se tomó la zona del golpe.
El episodio provocó discusiones entre los jugadores y obligó a intervenir al árbitro Allen Chapman. El juez resolvió el encontronazo con una tarjeta amarilla para cada uno de los protagonistas.
Por qué el árbitro no lo expulsó
Según el informe arbitral citado por Clarín, Chapman explicó su decisión: “La fuerza empleada fue insignificante y la infracción no alcanzó el nivel de conducta violenta”. Messi continuó en cancha después del incidente.
Para entonces, el equipo dirigido por Cristian “Kily” González ya perdía y jugaba con diez futbolistas. Gonzalo Luján había sido expulsado a los 36 minutos por una segunda amonestación, tras una infracción sobre Steven Moreira.
La jornada había comenzado con un reconocimiento para el rosarino, que recibió el Botín de Oro de la MLS por segundo año consecutivo. Luego, el desarrollo del encuentro dejó al conjunto de Florida en desventaja en la eliminatoria.
Tapia marcó dos goles
Columbus abrió el marcador a los nueve minutos con un penal convertido por Tapia. La infracción había sido cometida por el arquero Dayne St. Clair sobre el propio atacante, que ejecutó su remate al medio del arco.
Inter Miami buscó el empate con intervenciones de Messi y Rodrigo De Paul, pero encontró respuestas del arquero Patrick Schulte. El guardameta desvió un zurdazo del argentino y también respondió ante un tiro libre. Luis Suárez desperdició otra oportunidad después de una asistencia del capitán.
En el segundo tiempo, Taha Habroune amplió la diferencia a los 52 minutos, tras una asistencia de Brais Méndez. A los 58 volvió a convertir Tapia, quien completó su doblete y estableció el 3-0 definitivo.
Qué necesita Inter Miami para seguir
La eliminatoria se disputa al mejor de tres partidos y se define por cantidad de victorias, sin considerar la diferencia de goles. Columbus consiguió el primer punto como visitante y tendrá la posibilidad de cerrar la serie en su estadio.
El segundo encuentro se jugará el viernes 27 de noviembre, desde las 22 de Argentina, en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus. Inter Miami necesita ganar para forzar un tercer compromiso y continuar en la defensa del título obtenido en 2025.
Si el conjunto de Ohio vuelve a imponerse, avanzará a las semifinales de la Conferencia Este. Si gana el equipo de Messi, el partido decisivo se disputará el 2 de diciembre en Florida.