El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y la Selección argentina expresaron sus condolencias a Lionel Scaloni por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti, de 74 años. La mujer murió en Pujato, Santa Fe, luego de atravesar un prolongado período con un delicado estado de salud.
“Todo un país te abraza”: el mensaje de Tapia a Scaloni por la muerte de su madre
La AFA, a través de Claudio “Chiqui” Tapia, y el seleccionado nacional publicaron mensajes de condolencias para acompañar al director técnico en este difícil momento familiar.
A través de mensajes públicos, ambos manifestaron su apoyo al entrenador del seleccionado nacional y a sus seres queridos en este difícil momento.
El mensaje de Claudio “Chiqui” Tapia
El titular de la AFA le dedicó unas palabras al director técnico, en las que expresó su cariño y solidaridad ante la pérdida familiar.
“Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti”, escribió Tapia.
El mensaje estuvo centrado en acompañar al entrenador y transmitirle el respaldo de quienes integran el fútbol argentino.
La Selección expresó sus condolencias
Desde las cuentas oficiales del seleccionado nacional también publicaron un mensaje dedicado a Scaloni y a su familia.
“Condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este momento. ¡Mucha fuerza!”, expresaron.
De esta manera, el equipo nacional se sumó a las muestras de acompañamiento hacia el entrenador, quien condujo a la Argentina a la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.
Scaloni viaja a Pujato
Tras conocerse la noticia, Scaloni emprendió el viaje hacia Pujato, su localidad natal, donde se realizará la despedida de su madre.
La situación de salud de sus padres ya había generado preocupación en el entrenador en el pasado. Después del Mundial de Qatar, incluso había considerado la posibilidad de dejar su cargo al frente de la Selección argentina en medio de ese contexto familiar.
La muerte de Eulalia Marzetti provocó muestras de afecto hacia el director técnico, tanto desde la dirigencia de la AFA como desde el entorno del seleccionado nacional.