Cristian “Cuti” Romero señaló a Julián Álvarez como su elegido para llevar la camiseta número 10 de la Selección argentina después del retiro de Lionel Messi. El nuevo capitán del equipo explicó que su preferencia responde tanto a las condiciones futbolísticas del delantero como a su personalidad.
Cuti Romero, capitán de la selección Argentina, eligió al sucesor de la camiseta 10 de Messi
El capitán argentino destacó las condiciones y la personalidad de uno de las piezas clave de la Scaloneta. También contó que ya se lo propuso, aunque su compañero prefiere conservar su número.
Durante una entrevista con el canal de YouTube de Los Edul, el defensor del Atlético Madrid reconoció el peso de heredar ese dorsal. Aunque planteó que lo dejaría apartado como homenaje al rosarino, también dio el nombre del compañero con quien comparte equipo en el conjunto español.
Por qué eligió a Julián
“Yo la verdad que le haría un costado, le pondría ahí un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad”, expresó Romero. Luego agregó que, ante la necesidad de que otro futbolista utilice la camiseta, su elección sería Álvarez: “Yo se la daría a Juli”.
El campeón del mundo fundamentó su respuesta en aspectos que exceden el rendimiento deportivo. “Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico, las condiciones la tiene, creo que es él”, afirmó sobre el exdelantero de River, uno de los nombres considerados para recibir el número.
Una propuesta que ya le hizo
Romero aclaró que su preferencia no implica desconocer las alternativas que tiene el plantel. “Tenemos muchos jugadores muy importantes en la Selección, digo Julián porque le veo todas esas cosas que son importantes para llevar la 10”, sostuvo durante la conversación.
El cordobés también contó que habló del tema con el atacante en más de una oportunidad. Consultado sobre si a Álvarez le gustaría asumir esa responsabilidad, respondió: “Yo creo que sí”. Sin embargo, precisó que su compañero mantiene otra postura: “Se lo dije muchas veces, pero él quiere seguir con la suya”.
La decisión de Scaloni
Antes de la despedida de Messi del seleccionado, realizada el 6 de octubre, Lionel Scaloni había explicado que todavía no estaba definido quién llevaría la camiseta. El entrenador señaló entonces que en los amistosos no existía la obligación de utilizarla y que por Eliminatorias el número no quedaba fijo.
“La idea es que se la quede alguno, con lo lindo que es llevarla... pero no lo hemos decidido aún”, manifestó el técnico en aquella conferencia. Además de Álvarez, entre los nombres mencionados como posibles herederos aparecen Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico Paz y Lautaro Martínez.