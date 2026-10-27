Fútbol internacional

Cristiano Ronaldo vuelve a la prelista de Portugal tras la polémica con Jorge Jesus

El delantero del Al Nassr fue incluido en la nómina preliminar de la selección portuguesa para los partidos de noviembre ante Dinamarca y Gales, por la Liga de Naciones. Su posible regreso llega después de abandonar la última concentración y recibir una sanción de 30 días y una multa de 255 euros.