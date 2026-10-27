Cristiano Ronaldo volvió a aparecer en los planes de la selección de Portugal. El delantero integra la prelista elaborada por el entrenador Jorge Jesus para los próximos compromisos de la Liga de Naciones de la UEFA, una señal de que podría regresar al equipo tras las tensiones que marcaron la última convocatoria.
Cristiano Ronaldo vuelve a la prelista de Portugal tras la polémica con Jorge Jesus
El delantero del Al Nassr fue incluido en la nómina preliminar de la selección portuguesa para los partidos de noviembre ante Dinamarca y Gales, por la Liga de Naciones. Su posible regreso llega después de abandonar la última concentración y recibir una sanción de 30 días y una multa de 255 euros.
La nómina preliminar incluye al capitán portugués junto con otros futbolistas de referencia, como João Félix y Samu Costa, sus compañeros en el Al Nassr de Arabia Saudita. Sin embargo, su presencia en esta instancia no garantiza que forme parte de la lista definitiva para los encuentros de noviembre.
Portugal recibirá a Dinamarca el 14 de noviembre en la ciudad de Braga y visitará a Gales el día 17, en Cardiff, para cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones. El seleccionado ya aseguró su clasificación a los cuartos de final, por lo que afrontará ambos compromisos con ese objetivo cumplido.
La convocatoria definitiva será anunciada por Jorge Jesus a comienzos de noviembre y determinará si el histórico goleador vuelve a vestir la camiseta de su país.
El conflicto que terminó con su salida de la concentración
La controversia se produjo el 30 de septiembre, durante la última ventana internacional. Ronaldo abandonó la concentración de Portugal en Copenhague después de quedar fuera del equipo que enfrentó a Noruega, pese a haber realizado ejercicios de calentamiento durante el encuentro.
El episodio se produjo en medio de diferencias con Jorge Jesus, quien había asumido como seleccionador tras el Mundial de 2026. Posteriormente, el delantero cuestionó públicamente el manejo de la situación y sostuvo que el entrenador no había cumplido acuerdos previos entre ambos.
La salida del capitán generó repercusiones dentro de la estructura del seleccionado y derivó en una sanción disciplinaria por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).
La sanción vence antes de los próximos partidos
El Consejo de Disciplina de la FPF impuso a Ronaldo una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por abandonar la concentración sin autorización. La sanción comenzó a computarse desde el 30 de septiembre y finalizará el 30 de octubre, por lo que no le impedirá estar disponible para los encuentros de noviembre.
De esta manera, el delantero de 41 años tiene abierta la posibilidad de regresar al seleccionado, aunque todavía resta conocer la decisión definitiva del entrenador y la postura del propio futbolista.
La inclusión en la prelista representa un primer paso hacia una posible reconciliación entre Ronaldo y el cuerpo técnico. Su presencia en los partidos ante Dinamarca y Gales dependerá de la nómina final que anuncie Jorge Jesus en los próximos días.