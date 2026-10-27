A cinco vueltas del final de la carrera de NASCAR Cup Series en Talladega Superspeedway, un accidente múltiple obligó a detener la competencia. El Ford número 22 de Joey Logano terminó con las ruedas hacia arriba, mientras Riley Herbst chocó dos veces contra los muros.
Video: un choque múltiple en NASCAR involucró a 15 autos a cinco vueltas del final
El accidente obligó a detener la competencia en Talladega, dejó unos de los auto volcado sobre la pista y provocó fuertes impactos contra los muros. Dos pilotos fueron trasladados al centro médico y recibieron el alta.
La bandera roja apareció en la vuelta 183. Los equipos de seguridad acudieron para asistir a los pilotos y devolver el vehículo de Logano a su posición normal. El accidente involucró al menos a 15 autos y alteró el tramo decisivo de la carrera.
Cómo se produjo el accidente
Logano, piloto de Team Penske, peleaba por las primeras posiciones cuando perdió el control de su Ford tras un contacto en el tri-óvalo. El vehículo se desplazó hacia la parte alta de la pista, hizo un trompo y terminó volcado.
El auto se deslizó sobre el techo sin recibir impactos de otros competidores mientras permanecía invertido. Los rescatistas lograron colocarlo nuevamente sobre sus ruedas para que el piloto pudiera salir.
Además de Logano y Herbst, quedaron involucrados Carson Hocevar, Austin Cindric, Brad Keselowski, Daniel Suárez, AJ Allmendinger, Chris Buescher, Chase Briscoe, Josh Berry, Erik Jones, Ricky Stenhouse Jr., Alex Bowman, Connor Zilisch y Shane van Gisbergen.
Joey Logano salió ileso
Tras abandonar el vehículo, Logano fue trasladado al centro médico del circuito para una evaluación. El piloto destacó la resistencia de la estructura de su Ford, especialmente de la jaula antivuelco, que no presentó daños similares a los de un vuelco anterior que había sufrido.
La intervención de los equipos de seguridad permitió completar el rescate sin que Logano sufriera lesiones graves. El piloto recibió el alta médica después de la evaluación.
Riley Herbst chocó contra los dos muros
Herbst impactó primero contra el muro externo y luego contra la pared interna del óvalo. Aunque inicialmente pareció tener dificultades para recuperar el aire, logró salir del auto por sus propios medios y fue trasladado al centro médico del infield.
El piloto recibió el alta y posteriormente se presentó con una férula en la muñeca izquierda. El accidente terminó con sus posibilidades de pelear por un buen resultado en las últimas vueltas.
La colisión obligó a desplegar un operativo de seguridad y dejó a numerosos competidores fuera de la disputa por el cierre de la carrera en Talladega.