Harry Kane celebró en sus redes sociales la obtención del Balón de Oro 2026, un reconocimiento que premió su rendimiento durante la última temporada con el Bayern Múnich y su aporte a la selección de Inglaterra.
"Esto quedará grabado en mi memoria para siempre": la emoción de Kane el día después de ganar el Balón de Oro
El delantero inglés compartió su emoción tras recibir el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial. La distinción coronó una temporada sobresaliente con el Bayern Múnich, en la que marcó 61 goles en 51 partidos y conquistó títulos en Alemania.
"¿Por dónde empezar? Fue una noche inolvidable. Es un honor increíble recibir el Balón de Oro tras un año repleto de goles, trofeos y logros especiales", escribió el delantero inglés tras la ceremonia celebrada en Londres, su ciudad natal.
En su mensaje, el atacante también agradeció a sus compañeros, al personal de los equipos en los que jugó y a su círculo más cercano. "Gracias a todo el personal y a mis compañeros de Inglaterra y Bayern, así como a mi familia, amigos y a todos los que me han apoyado; esto no habría sido posible sin ustedes", expresó.
Kane completó su publicación con un agradecimiento a quienes le hicieron llegar mensajes de felicitación. "Esto quedará grabado en mi memoria para siempre", concluyó.
Los números que explican el Balón de Oro
El rendimiento de Kane con el Bayern Múnich fue determinante para quedarse con el galardón. En la Bundesliga 2025/2026 disputó 31 partidos, convirtió 36 goles y aportó cinco asistencias. Además, terminó como máximo goleador del campeonato y obtuvo la Bota de Oro europea, la segunda de su carrera.
Su producción ofensiva también se destacó en las competiciones de eliminación directa. En la Copa de Alemania anotó 10 tantos en seis encuentros, mientras que en la Liga de Campeones de la UEFA marcó 14 goles en 13 partidos y sumó dos asistencias. A esos registros se añadió un tanto en la Supercopa alemana.
En total, el delantero inglés acumuló 61 goles y 14 asistencias en 51 partidos con el conjunto bávaro, cifras que reflejan su influencia en el ataque del equipo durante la temporada.
El reconocimiento y el agradecimiento a sus seguidores
Más allá de las estadísticas, Kane destacó el acompañamiento recibido durante el año y el significado personal del premio. El delantero valoró especialmente los mensajes que recibió después de la ceremonia y agradeció el respaldo de quienes siguieron su carrera.
"Gracias a todos los que me habéis enviado un mensaje o una publicación en redes sociales; lo aprecio muchísimo", escribió el futbolista en su publicación.
El Balón de Oro representa uno de los mayores reconocimientos individuales de su trayectoria y corona una etapa en la que se consolidó como una de las principales figuras ofensivas del fútbol europeo.