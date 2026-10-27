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"Esto quedará grabado en mi memoria para siempre": la emoción de Kane el día después de ganar el Balón de Oro

El delantero inglés compartió su emoción tras recibir el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial. La distinción coronó una temporada sobresaliente con el Bayern Múnich, en la que marcó 61 goles en 51 partidos y conquistó títulos en Alemania.