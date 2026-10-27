Mauro Icardi continúa a la espera de una propuesta que le permita definir su futuro futbolístico. Tras finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía el pasado 30 de junio, el delantero argentino analiza alternativas para continuar su carrera y, en las últimas horas, surgió una posibilidad en el fútbol español.
Mauro Icardi podría continuar su carrera en España tras su salida del Galatasaray
El Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, habría iniciado contactos con su entorno para evaluar su incorporación, aunque las pretensiones salariales del atacante representan el principal obstáculo para avanzar en la negociación.
El club señalado es el Real Betis, que busca reforzar su ataque para afrontar los próximos compromisos de la temporada. El entrenador Manuel Pellegrini considera la posibilidad de incorporar un centrodelantero con experiencia internacional, un perfil que encaja con la trayectoria del argentino.
Icardi llegó al Galatasaray en septiembre de 2022 y se convirtió en una de las principales referencias ofensivas del equipo turco. Sin embargo, no aceptó la propuesta de renovación y quedó en libertad de acción al concluir su contrato.
Desde entonces, su nombre fue vinculado con distintos equipos, aunque hasta el momento no logró concretar una nueva incorporación. La alternativa del Betis abre otro escenario para el atacante, que busca un destino que se ajuste a sus expectativas deportivas y económicas.
El salario, el principal obstáculo de la negociación
La posibilidad de sumar a un futbolista sin pagar un cargo por su transferencia representa una ventaja para el conjunto español. No obstante, el aspecto económico aparece como la principal dificultad para avanzar con la operación.
Durante su etapa en el Galatasaray, Icardi percibía un salario cercano a los 10 millones de dólares anuales, una cifra que estaría por encima de las posibilidades económicas del Betis para esta incorporación.
Por ese motivo, una eventual negociación dependerá de la predisposición del delantero para aceptar una reducción salarial significativa. Los contactos con su entorno buscarían evaluar las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo.
Por ahora, la posibilidad de su llegada al fútbol español se mantiene como una alternativa, sin que exista una confirmación oficial sobre una oferta formal o un acuerdo entre las partes.
Los números de Icardi en el Galatasaray
Durante sus cuatro temporadas en el Galatasaray, el delantero argentino dejó registros destacados. Desde su llegada en 2022, disputó 134 partidos, convirtió 77 goles y aportó 25 asistencias, según las estadísticas consignadas en la información original.
En la última temporada, el atacante anotó 16 tantos en 47 encuentros, 14 de ellos en la liga turca.
Su rendimiento también estuvo acompañado por una cosecha de títulos. Durante su etapa en el club de Estambul, Icardi conquistó cuatro ligas turcas, una Copa de Turquía y una Supercopa.
Con esos antecedentes, el argentino busca definir su próximo paso profesional. El interés atribuido al Betis podría abrirle la puerta a una nueva experiencia en España, aunque la cuestión salarial será determinante para establecer si las conversaciones avanzan.