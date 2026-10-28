Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, murió a los 74 años. De acuerdo con versiones difundidas, el entrenador de la Selección argentina se encontraría en Buenos Aires y se dirigiría al velorio, que se realizaría en la intimidad. La noticia representa un nuevo golpe para el entorno de la Albiceleste, luego de la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, ocurrida el 8 de agosto.
Dolor en la Selección Argentina: falleció la madre de Lionel Scaloni
Eulalia Marzetti llevaba alrededor de cinco años enferma. En 2021, el entrenador habló de su preocupación por la salud de ella y le dedicó la conquista de la Copa América frente a Brasil.
Marzetti residía en Pujato junto a su esposo, localidad santafesina en la que también trabajó como jueza de paz municipal. Fue madre de tres hijos: Lionel, Mauro y Corina, quien es conocida en Rosario por su emprendimiento gastronómico Scala Bakery, ubicado en Funes.
La enfermedad que preocupaba al DT
La madre del director técnico llevaba alrededor de cinco años atravesando problemas de salud. En octubre de 2021, después de la victoria de Argentina frente a Perú, Scaloni se refirió públicamente a la situación familiar durante una conferencia de prensa y reconoció que atravesaba un momento difícil.
En aquella oportunidad, el entrenador explicó que no estaba en condiciones de concentrarse en el Mundial de Qatar 2022 debido a la preocupación por la salud de su madre. Sus declaraciones reflejaron el impacto personal que tenía la situación mientras dirigía al seleccionado nacional.
La dedicatoria que emocionó a los hinchas
El vínculo entre Scaloni y su madre también había quedado reflejado en una dedicatoria pública. Tras la consagración de Argentina en la Copa América frente a Brasil, el técnico le dedicó el título a Marzetti, quien por entonces atravesaba un problema de salud grave.
“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó en aquel momento. Sus palabras quedaron como testimonio de la preocupación que sentía por su madre, en medio de una etapa de grandes logros deportivos para la Selección.