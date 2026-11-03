Lionel Scaloni dio a conocer este martes la lista de 28 convocados de la Selección argentina para afrontar los amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. La nómina tiene un significado especial: será la primera del ciclo sin Lionel Messi, luego del retiro del capitán del combinado nacional.
Scaloni presentó la primera lista sin Messi: las sorpresas y las ausencias
El entrenador convocó a 28 futbolistas para enfrentar a Uruguay y Costa Rica. Dibu Martínez fue incluido pese a su lesión y Aaron Anselmino tendrá su primera citación.
El equipo argentino disputará dos encuentros en el país. El primero será ante Uruguay, el viernes 13 de noviembre, en La Bombonera, mientras que el segundo tendrá como rival a Costa Rica, el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
La convocatoria presenta algunas novedades, regresos y ausencias importantes. Entre los futbolistas que no aparecen se encuentran Cristian “Cuti” Romero y Lautaro Martínez, quienes atraviesan problemas físicos, además de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, que quedaron afuera por decisión del entrenador.
Una de las principales sorpresas es la presencia de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero del Chelsea fue incluido pese a la fractura de mandíbula que sufrió semanas atrás durante un encuentro frente al Everton por la Premier League.
Las novedades
Entre los nombres destacados aparece Aaron Anselmino, defensor del Chelsea y exjugador de Boca Juniors, quien tendrá su primera convocatoria a la Selección mayor. También se encuentra Mariano Troilo, actualmente en el Parma de Italia, que volverá a integrar una nómina del seleccionado después de su primera citación en 2025.
Otra de las novedades es el regreso de Gonzalo Montiel. El lateral de River Plate vuelve a ser considerado por Scaloni después de no haber formado parte de las convocatorias para los amistosos disputados durante septiembre y octubre.
La lista también incluye a Santiago Castro, delantero de la Roma, y a varios futbolistas jóvenes que buscarán consolidarse en el equipo nacional de cara al próximo ciclo.
En contrapartida, además de las ausencias de Romero y Lautaro Martínez, no fueron convocados Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Tampoco aparecen Lionel Messi y Nicolás Otamendi, quienes se despidieron del seleccionado, ni Nahuel Molina y Leandro Paredes, que continúan suspendidos.
Los convocados
La nómina de 28 futbolistas está integrada por cuatro arqueros, nueve defensores, siete mediocampistas y ocho delanteros.
Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Santiago Beltrán (River Plate).
Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Román Vega (Zenit).
Mediocampistas: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como 1907), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City) y Nicolás Paz (Como 1907).
Delanteros: Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River Plate), Juan José López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).