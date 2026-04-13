Premier League

Lisandro Martínez volvió tras su lesión, salvó un gol y terminó expulsado por una jugada insólita

El defensor argentino regresó como titular después de 52 días, evitó un gol sobre la línea en el primer tiempo y fue expulsado en el complemento por una acción con Dominic Calvert-Lewin en la derrota del Manchester United ante Leeds.