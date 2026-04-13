Cristian Romero encendió una de las alarmas más sensibles para la Selección argentina. El defensor de Tottenham salió lesionado y entre lágrimas en la derrota ante Sunderland, después de un choque con su propio arquero, y los estudios posteriores confirmaron una lesión ligamentaria en la rodilla derecha.
Cuánto tiempo estará parado Cuti Romero y cómo llega al Mundial 2026
El defensor argentino sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla derecha tras chocar con su arquero en Tottenham-Sunderland y quedará afuera entre cinco y ocho semanas, a menos de dos meses del Mundial.
El primer diagnóstico alejó el peor escenario, pero no la preocupación. Los tiempos de recuperación estimados se ubican entre cinco y ocho semanas, por lo que el zaguero llegará muy justo al comienzo del Mundial 2026 y con poco ritmo de competencia.
Qué lesión tiene Cuti Romero
La jugada se produjo en el segundo tiempo del partido entre Tottenham y Sunderland. Romero fue a cerrar una acción defensiva, chocó con el arquero Antonin Kinsky y quedó muy dolorido en la zona de la rodilla derecha. Después de intentar seguir, pidió el cambio y abandonó la cancha visiblemente afectado.
Con el correr de las horas, los exámenes médicos confirmaron un compromiso ligamentario. Los reportes coinciden en que se trata de un esguince de ligamento colateral, una lesión que obliga a frenar su actividad en un tramo decisivo de la temporada y que impacta también en la planificación de Lionel Scaloni.
Tottenham, además, no atraviesa un contexto menor. El equipo londinense perdió con Sunderland, sigue en zona de descenso y atraviesa una crisis profunda en la Premier League, con una larga racha sin victorias y un cierre de campeonato cargado de tensión.
Cuánto tiempo estará afuera
La estimación inicial marca un parate de entre cinco y ocho semanas. Ese rango lo deja muy cerca de la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo, con el riesgo de llegar recién recuperado desde lo físico pero sin la continuidad ideal de partidos oficiales.
Para la Selección argentina, Romero no es un nombre más. Es una pieza central de la última línea, uno de los futbolistas de confianza del cuerpo técnico y un jugador decisivo en los grandes títulos de este ciclo. Por eso, cualquier contratiempo físico suyo modifica el mapa defensivo a poco del debut mundialista.
El dato que aporta algo de alivio es que no hubo una rotura mayor ni una lesión que lo saque de la Copa del Mundo. La preocupación, en este punto, pasa menos por su presencia y más por cómo llegará: cuánto podrá entrenarse, si sumará minutos antes del torneo y en qué nivel competitivo podrá reaparecer.
También hubo susto con Dibu Martínez
El fin de semana dejó otra señal de alerta para la Scaloneta. Emiliano Martínez arrastró una molestia en Aston Villa, aunque los reportes sobre su situación fueron mucho más tranquilizadores y todo apunta a una sobrecarga sin mayor gravedad.
Así, el caso de Romero quedó como la principal preocupación médica del seleccionado en estas horas. A menos de dos meses del Mundial, la evolución del central será seguida de cerca tanto en Londres como en el predio de Ezeiza.