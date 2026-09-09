Liverpool comenzó su participación en la Champions League con una victoria por 2 a 1 frente a Atlético de Madrid, en un partido correspondiente a la primera fecha del torneo.
Con Mac Allister como figura, Liverpool debutó con triunfo ante Atlético de Madrid
El equipo inglés ganó 2 a 1 en el estreno de la Champions League. Szoboszlai y Mac Allister marcaron para Liverpool, mientras que Marcos Llorente anotó para el conjunto de Simeone.
El conjunto español abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo por intermedio de Marcos Llorente, pero el local logró revertir el resultado con goles de Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister.
Atlético pegó primero
El equipo dirigido por Diego Simeone encontró la ventaja a los 16 minutos, cuando Marcos Llorente convirtió el 1 a 0 tras un gran pase de Julián Álvarez y puso en ventaja al conjunto madrileño.
A partir de allí, Liverpool buscó recuperar terreno y comenzó a generar más situaciones frente al arco rival.
La igualdad llegó a los 39 minutos del primer tiempo, con un tanto de Dominik Szoboszlai que dejó el encuentro 1 a 1 antes del descanso.
Mac Allister dio vuelta el partido
Liverpool salió con mayor decisión al complemento y rápidamente encontró el gol que terminó definiendo el encuentro.
A los 4 minutos del segundo tiempo, Alexis Mac Allister convirtió el 2 a 1 y completó la remontada del conjunto inglés.
El mediocampista argentino había sido amonestado a los 28 minutos de la primera parte y fue reemplazado a los 24 del complemento por Ryan Gravenberch.
Un partido parejo en las estadísticas
Atlético de Madrid terminó el encuentro con mayor posesión de la pelota: 55% contra 45% de Liverpool.
Sin embargo, el conjunto inglés registró más remates al arco, con 14 contra 9 del equipo español.
En pases correctos, Atlético completó 432 contra 356 de Liverpool. Ambos equipos terminaron con una tarjeta amarilla y sin expulsados.
Los argentinos en cancha
Además de Mac Allister, Atlético de Madrid contó desde el inicio con Cristian Romero y Julián Álvarez.
Romero fue reemplazado a los 31 minutos del segundo tiempo por Robin Le Normand, mientras que Álvarez permaneció entre los titulares del conjunto dirigido por Simeone.
Liverpool, en tanto, tuvo a Mac Allister desde el arranque y el argentino terminó siendo uno de los protagonistas principales con el gol de la victoria.
Lo que viene para ambos
Con este resultado, Liverpool quedó en la novena posición de la tabla tras la primera jornada de la Champions League.
Atlético de Madrid, en tanto, se ubicó en el puesto 30 luego de su derrota en el debut.
El próximo compromiso de Liverpool será ante L. Linz el 14 de octubre, mientras que Atlético de Madrid recibirá a Manchester United el 13 de octubre.