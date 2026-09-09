Con Mac Allister como figura, Liverpool debutó con triunfo ante Atlético de Madrid

¡QUÉ PASE METIÓ JULIÁN! Asistencia TOP de la Araña para dejar mano a mano a Llorente que no falló y anotó el 1-0 de Atlético de Madrid vs. Liverpool en Anfield.



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