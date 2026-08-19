San Pablo comenzó a evaluar la posibilidad de incorporar a Jamie Vardy, uno de los delanteros ingleses más reconocidos de los últimos años, justo antes del cruce ante Boca por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
¿Jamie Vardy a San Pablo?: el club brasileño analiza un golpe de mercado antes de enfrentar a Boca
El delantero inglés de 39 años quedó libre tras su paso por Cremonese y fue ofrecido al club paulista. El alto salario aparece como el principal obstáculo para concretar su llegada.
El atacante de 39 años quedó libre después de su paso por Cremonese y fue ofrecido al club brasileño. La dirigencia analizó las condiciones de una eventual contratación, aunque por ahora no existe un acuerdo.
El principal problema para San Pablo
La dificultad central está en el salario pretendido por Vardy. Medios brasileños señalaron que los números planteados por su entorno superan lo que San Pablo considera razonable para su presupuesto actual.
De hecho, UOL informó que las conversaciones perdieron fuerza justamente por esa cuestión económica. Parte de la dirigencia considera atractiva su experiencia, mientras otro sector entiende que el costo sería demasiado alto.
Vardy también recibió sondeos desde Inglaterra y otras ligas europeas, por lo que todavía no definió dónde continuará su carrera.
Un nombre de peso para la Sudamericana
La posibilidad de sumar al inglés aparece en un momento clave para San Pablo. El equipo brasileño acaba de eliminar a Bolívar tras ganar 3-1 en el Morumbis y clasificó a los cuartos de final.
Ahora enfrentará a Boca, que avanzó tras superar a Deportivo Recoleta. La ida se disputará en Argentina y la revancha será en Brasil, dentro de una serie prevista para septiembre.
La eventual llegada de Vardy le daría al conjunto paulista una alternativa de enorme experiencia para afrontar el tramo decisivo del torneo continental.
Su última temporada en Italia
En Cremonese, Vardy disputó 29 partidos durante la última temporada, 24 como titular, y convirtió siete goles. El equipo terminó descendiendo de la Serie A.
A pesar de su edad, el delantero mantuvo continuidad y acumuló más de 2.000 minutos de competencia antes de quedar con el pase en su poder.
Su condición de agente libre permitiría a San Pablo incorporarlo sin pagar una transferencia, aunque la negociación dependerá principalmente de alcanzar un acuerdo salarial.
La leyenda que construyó en Leicester
Vardy alcanzó su mayor reconocimiento en Leicester City, donde fue protagonista central del histórico título de la Premier League 2015/16.
Permaneció durante más de una década en el club inglés y se transformó en uno de sus máximos referentes, además de competir con la selección de Inglaterra en torneos internacionales.
Un eventual desembarco en Brasil representaría además su primera experiencia profesional fuera del fútbol europeo.
Boca, atento al mercado brasileño
La definición sobre Vardy llegará mientras San Pablo prepara el choque contra Boca. El conjunto paulista viene de cortar una extensa racha sin victorias con su clasificación frente a Bolívar.
El club deberá resolver en los próximos días si vuelve a avanzar formalmente por el delantero o si las diferencias económicas terminan descartando una operación que generó repercusión tanto en Brasil como en Inglaterra.