LPF

Central se prepara para otro partido de altísimo voltaje ante Boca

El “Gigante” de Arroyito volverá a explotar de pasión este domingo, cuando los dirigidos por Ariel Holan reciban a los de Miguel Ángel Russo. El duelo de dos campeones del mundo que son muy amigos, Di María y Paredes, es uno de los grandes atractivos de este cruce