Central se prepara para otro partido de altísimo voltaje ante Boca

Tres semanas después del estallido de fervor que se vivió en el “Gigante” de Arroyito por la victoria “canalla” en el clásico rosarino, se viene otro partido de altísimo voltaje en el mismo escenario. Este domingo, desde las 17.30, Central recibe a Boca, nada más y nada menos.
El encuentro por sí mismo ya es súper convocante, pero tiene condimentos que lo hacen más atractivo aún. Por ejemplo, el regreso de Miguel Ángel Russo a la cancha de Central, club en el que es prácticamente un prócer. Habrá que ver cómo evoluciona su salud después de la internación por una infección urinaria, pero es un hecho que Miguel hará todo lo posible por estar.
Además, estarán frente a frente dos amigos que juntos fueron campeones del mundo: Ángel Di María, estrella “canalla”, y Leandro Paredes, figura “xeneize”. Todo eso sin mencionar que se ponen en juego tres puntos muy importantes para la clasificación de estos dos equipos en cada una de sus zonas.
Rosario Central está en el punto más alto de confianza y entusiasmo, pero perdió mucho roce de competencia en las últimas semanas. Después del gran triunfo en el clásico con el golazo de tiro libre de Angelito Di María, en la fecha siguiente los dirigidos por Ariel Holan solo pudieron completar 45 minutos en la pileta de natación que fue la cancha de Sarmiento de Junín por la gran cantidad de lluvia que cayó aquella noche. Y el fin de semana pasado no hubo actividad en el fútbol argentino de primera división debido a la doble fecha final de eliminatorias.
Antecedentes
Hay que remontarse a ese segundo tiempo contra Newell's, el 23 de agosto pasado en el “Gigante” de Arroyito, para encontrar el antecedente más valioso de cara al duelo de este domingo por la tarde ante Boca, que viene en levantada y tiene un plantel de jerarquía, más allá de los problemas que vivió el club “xeneize” en los últimos tiempos.
Lo bueno del parate para Central es que pudo recuperar a varios jugadores que no estaban al ciento por ciento en lo físico. El defensor uruguayo Facunco Mallo, el mediocampista Ignacio Malcorra y el delantero Jaminton Campaz están en esa lista. Además, el goleador Alejo Véliz, que llegó sobre el comienzo del torneo, pudo ponerse a tono con sus compañeros en estas semanas.
Pero no fueron todas buenas noticias para el cuerpo técnico liderado por Ariel Holan. El jueves pasado se conoció la lesión de rodilla del mediocampista Tomás O´Connor, que deberá someterse a una intervención quirúrgica. No es un jugador habitualmente titular para el entrenador “canalla”, pero siempre es una de las primeras opciones desde el banco de suplentes.
Boca no es un rival directo de Central en esta fase del Torneo Clausura, ya que están en zonas diferentes. Pero sí pelean palmo a palmo por los primeros lugares de la tabla acumulada del año, que otorga tres pasajes a la Copa Libertadores de 2026. Además, competir contra un equipo como el “xeneize” siempre eleva los niveles de motivación, tanto para los jugadores como para todo el entorno, incluidos los hincha.
Mejoras para Russo
El conjunto dirigido por Migue Russo parece haber pasado la tormenta y se reposicionó en la tabla del campeonato con tres victorias consecutivas. Tratará de revalidar esa levantada con un resultado resonante, como puede ser ganarle a Central en su cancha. Leandro Paredes, el futbolista de la selección que le cambió la cara a Boca, estará desde el arranque.
De todos modos, habrá que seguir su respuesta física porque fue titular en los dos partidos de la “Scaloneta” en las eliminatorias sudamericanas, de local ante Venezuela y de visitante frente a Ecuador. La principal baja en la visita es el arquero Agustin Marchesin, quien sufrió un desgarro en el último encuentro frente a Aldosivi en Mar del Plata. Atajará el juvenil Leandro Brey, que en la semana firmó la renovación de su contrato.
Di María, Russo, Paredes, Holan, Cavani, Veliz. Al partido de este domingo le sobran atractivos. Por eso, el “Gigante” de Arroyito explotará otra vez de pasión y los hinchas “canallas” buscarán nuevos motivos para celebrar a lo grande.
