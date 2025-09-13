Torneo Clausura 2025

Newell’s le ganó a Atlético Tucumán por 2-0 y se acercó a la zona de clasificación

Con el triunfo, la “Lepra” alcanza la novena posición de la zona A, con nueve unidades, mientras que el equipo de Lucas Pusineri es octavo en el grupo B, con la misma cantidad de puntos.