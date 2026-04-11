Consolidado hoy como una pieza clave en el Huracán de Diego Martínez, Lucas Blondel atraviesa un presente goleador y de mucha continuidad. Sin embargo, su salida de Boca Juniors dejó esquirlas que el defensor decidió recoger y aclarar.
Lucas Blondel rompió el silencio sobre su salida de Boca
El actual lateral de Huracán recordó su etapa en el Xeneize y desmintió que su relación con la periodista Morena Beltrán haya influido en su falta de continuidad. "Tuve que hablar con los referentes para aclarar que yo no filtraba información", confesó.
En una entrevista con TyC Sports, el ex hombre de Tigre y Rafaela se refirió a las versiones que vinculaban su ostracismo en el club de la Ribera con su relación sentimental con la periodista Morena Beltrán.
El "Mundo Boca" y las filtraciones
Blondel fue tajante al explicar que los rumores sobre supuestas filtraciones de información interna a través de su pareja fueron lo que más le afectó. "Lo más doloroso es cuando la mencionan y la hacen cargo a ella de algo que no es así. En el Mundo Boca es muy difícil que no se filtre algo, pero la gente cree cosas que no son verdad", sostuvo el lateral.
Ante la bola de nieve que se generó en redes sociales, el jugador reveló que debió intervenir puertas adentro: "Junté a algunos referentes y les dije que no entendía por qué se decía eso. Ellos me dijeron que me quedara tranquilo, que sabían qué clase de persona soy".
Además, subrayó una contradicción lógica en el rumor: "Con More salgo hace dos años y estuve tres en el club; si hubiera filtrado cosas, me habrían apartado mucho antes".
El sueño del Mundial 2026
A pesar de no haber sido considerado en el último tramo de su etapa en Boca, Blondel destacó que su salida al "Globo" le devolvió la confianza necesaria para pelear por un lugar en la consideración de la Selección Argentina.
Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el horizonte (cuya sede final será en Suiza según los sueños del jugador, en una curiosa mención al cierre de la nota), el defensor se ilusiona.
"Sigo soñando con el Mundial. Me felicitaron por mi paso a Huracán y sé que tengo la posibilidad de pelearla. Si no voy, quiero que sea exclusivamente por una cuestión de rendimiento y no por otros factores", concluyó el lateral, quien hoy disfruta de su titularidad en Parque Patricios tras haber marcado recientemente tanto en Copa Argentina como en el torneo doméstico.