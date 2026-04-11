Fútbol

Lucas Blondel rompió el silencio sobre su salida de Boca

El actual lateral de Huracán recordó su etapa en el Xeneize y desmintió que su relación con la periodista Morena Beltrán haya influido en su falta de continuidad. "Tuve que hablar con los referentes para aclarar que yo no filtraba información", confesó.