Morena Beltrán reveló que jugadores de Boca le escribían antes de su relación con Blondel: “Se entregaron”

Morena Beltrán contó que, antes de formalizar con Lucas Blondel, recibió mensajes de algunos jugadores de Boca. Dijo que él lo sabe y que “algunos se entregaron”. Aclaró que no hubo “ida y vuelta”.

Morena Beltrán volvió a mezclar, sin quererlo, dos mundos que en su vida conviven hace tiempo: el periodismo deportivo y el día a día de un plantel de Primera. Esta vez fue por una confesión al aire que se viralizó rápido.

En una entrevista, la periodista contó que antes de iniciar su relación con Lucas Blondel recibió mensajes de algunos jugadores de Boca. Y que, con el tiempo, parte de esa historia llegó al vestuario.

El futbolista descansa en Uruguay junto a Morena Beltrán.Morena Beltrán contó que recibió mensajes de jugadores de Boca antes de salir con Blondel.

“Él sabe”: la frase que dejó el tema servido

Beltrán contó que Blondel está al tanto de esos contactos previos y que incluso hubo compañeros que decidieron anticiparse. “Sí, él sabe que algunos de sus compañeros lo hicieron, en su momento”, explicó.

Y remató con una frase que terminó siendo el título perfecto para el clip: “Algunos se entregaron y le dijeron: ‘Che, yo lo hice en su momento pero nunca más’”.

morena y blondelLa periodista dijo que su pareja “lo sabe” y que algunos compañeros “se entregaron”.

Sin doble lectura: “Nunca hubo un ida y vuelta”

En la misma charla, Morena dejó una aclaración tajante para evitar interpretaciones: aseguró que no existió un intercambio con intención personal.

“No, nunca hubo un ida y vuelta”, subrayó. La idea que sostuvo fue simple: en un ambiente donde todo puede leerse en clave de pase corto, ella marcó límites para cuidar el trabajo y la vida privada.

Morena se muestra muy activa en redes.Beltrán aclaró que no hubo “ida y vuelta” y que siempre marcó límites.

Un presente entre el aire, Boca y el compromiso

Beltrán transita un año intenso: se consolidó como comentarista y, en lo personal, ya anunció su casamiento con Blondel tras la propuesta del futbolista.

En ese equilibrio que ella misma describe como una búsqueda permanente, la periodista volvió a poner el foco en lo que intenta sostener: hablar de fútbol con objetividad, incluso cuando el fútbol se le mete en la vida.

