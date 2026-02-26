Charla de vestuario

Morena Beltrán reveló que jugadores de Boca le escribían antes de su relación con Blondel: “Se entregaron”

Morena Beltrán contó que, antes de formalizar con Lucas Blondel, recibió mensajes de algunos jugadores de Boca. Dijo que él lo sabe y que “algunos se entregaron”. Aclaró que no hubo “ida y vuelta”.