Lucas Blondel le propuso matrimonio a Morena Beltrán en un yate: el emotivo video que emocionó a todos

El 2026 comenzó con una sorpresa de alto voltaje sentimental: Lucas Blondel, defensor de Boca Juniors, le pidió casamiento a la periodista Morena Beltrán a bordo de un yate, en un momento íntimo que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. La frase de la propia Beltrán —“El 2026 empezó así de increíble”— resume la emoción del instante y marcó un hito en la relación de la pareja.
El momento que conmovió a las redes
La puesta de escena fue tan estética como emotiva: un yate, el mar de fondo y un grupo de amigos y familiares acompañando el momento en que Blondel se arrodilló para hacer la propuesta. El video fue difundido por Morena Beltrán en sus perfiles oficiales, donde se captó la reacción de sorpresa y alegría de la periodista cuando comprendió que la propuesta era real.
El abrazo, los besos y el aplauso de los presentes sellaron un instante íntimo que, apenas trascendió, empezó a viralizarse entre seguidores de ambos y fanáticos del fútbol y los medios.
Una relación consolidada y bajo el foco mediático
La pareja, que mantiene una relación desde hace más de dos años, supo navegar tanto los momentos felices como las críticas públicas. Su vínculo siempre generó atención por unir el mundo del deporte y el periodismo, y en esta oportunidad volvió al centro de la escena con una decisión que marca un paso clave hacia el futuro.
Contexto personal y profesional para Blondel
La carrera de Lucas Blondel atraviesa un momento de desafíos deportivos: tras un 2025 con altibajos en Boca Juniors, donde su protagonismo en cancha fue limitado y generó especulaciones sobre su continuidad en el plantel, el futbolista enfrenta al mismo tiempo decisiones importantes fuera de la cancha.
Ese contexto se entrelaza con su vida personal, revelando cómo prioridades y proyectos de vida pueden influenciar decisiones profundamente personales, como dar el sí a una pareja.
Morena Beltrán: apoyo y compromiso
Morena Beltrán no solo recogió las reacciones de sus seguidores al publicar el video de la propuesta, sino que en ocasiones anteriores se refirió abiertamente a su vínculo con Blondel y al impacto que la carrera del futbolista puede tener en su vida personal y profesional.
La periodista también había expresado en distintos momentos la presión mediática sobre la relación, defendiendo la importancia de separar la vida personal de las especulaciones.
Con esta propuesta de matrimonio, Lucas Blondel y Morena Beltrán inician el 2026 con una decisión que trasciende lo profesional y pone en primer plano lo sentimental. En un año que promete cambios para ambos, este compromiso oficial marca un comienzo inolvidable.