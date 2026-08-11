Lucas Passerini volvió a referirse al interés que mostró Boca durante el mercado de pases y aprovechó para responderle al presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, quien semanas atrás lo había definido como “el Haaland sudamericano”.
Passerini le respondió a Artime tras compararlo con Haaland: “Tengo que cobrar como él”
El delantero recogió la comparación que hizo el presidente de Belgrano durante el interés de Boca y reclamó que esa valoración también se refleje en su salario.
“Si para él soy Haaland, tengo que cobrar como él también, ¿no?”, lanzó el delantero, en alusión a la comparación utilizada por el dirigente cuando el Xeneize consultó condiciones para incorporarlo.
La frase que reavivó la discusión
Artime había utilizado la comparación con Erling Haaland para remarcar que Belgrano no tenía intención de desprenderse fácilmente de su centrodelantero.
“Hoy Passerini es el Haaland sudamericano. Yo no puedo regalar a Passerini”, había afirmado el presidente del Pirata, quien además sostuvo que el club no tenía necesidad de vender y que solo escucharía una propuesta considerada muy satisfactoria.
Passerini reconoció que mantiene una buena relación con el dirigente, aunque dejó en evidencia que aquella declaración no le resultó indiferente y trasladó la discusión al aspecto contractual.
El interés de Boca
Boca había incluido al delantero entre sus alternativas para reforzar el ataque. Belgrano posee el 65% de sus derechos económicos y, durante las negociaciones, dejó en claro que no facilitaría una eventual salida.
El club cordobés había adquirido recientemente otro 15% de la ficha y Artime sostuvo que Passerini tenía contrato hasta diciembre de 2028 y no contaba con cláusula de salida.
Finalmente, el Xeneize avanzó por Enner Valencia, quien llegó en condición de libre luego de su paso por Pachuca y firmó hasta finales de 2027.
Gol y triunfo ante Banfield
Mientras su nombre continúa vinculado a lo ocurrido en el mercado, Passerini volvió a ser protagonista dentro de la cancha. El delantero abrió el marcador en el triunfo 2-0 de Belgrano como visitante ante Banfield por la cuarta fecha del Torneo Clausura.
Lisandro López convirtió el segundo tanto y el conjunto cordobés alcanzó los siete puntos en cuatro presentaciones, resultado que lo ubicó en zona de clasificación.
Tras el encuentro, Passerini también reconoció que una eventual llegada a Boca hubiese significado “un paso importante” en su carrera, aunque permanece en el plantel conducido por Ricardo Zielinski.