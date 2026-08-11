Los puntos cosechados y las buenas actuaciones de local, le habían dado a Newell’s un inicio de torneo más tranquilo y esperanzador si se lo comparaba con los últimos comienzos, que habían sido desastrosos. Aquella celebrada victoria sobre Talleres en la primera fecha del Clausura y el buen empate frente a Boca, habían dejado buenas sensaciones en los hinchas.
En Newell’s resurgieron viejas dudas que preocupan a Kudelka y a los hinchas
La derrota del domingo pasado en cancha de Defensa y Justicia, la segunda consecutiva de visitante, volvió a encender las alarmas en la “Lepra”. El técnico volvió a remarcar que tiene un plantel “corto”
Incluso la derrota contra Independiente en Avellaneda no había hecho tanto daño en la confianza del pueblo “rojinegro” porque fue por la mínima y porque el equipo rosarino siempre se mantuvo en partido.
Pero la caída del domingo pasado en el estadio de Defensa y Justicia, la segunda consecutiva fuera del “Coloso”, reavivó viejos fantasmas en el Parque de la Independencia y todos los “leprosos” volvieron a mirar la tabla general y la de los promedios rascándose la cabeza.
Newell’s acumula cuatro puntos en el Torneo Clausura, sobre los doce que puso en juego. Todos los cosechó de local, donde mostró su mejor versión y dejó satisfechos a sus hinchas.
Pero bien se sabe que un equipo con pretensiones de pelear arriba o al menos de no sufrir para confirmar su presencia en primera, tiene que sumar también de visitante. Pero más allá de los resultados, lo más preocupante que dejó el último partido fue la imagen que reflejó el conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka.
Ante Defensa, Newell’s volvió a ser un equipo vulnerable, inexpresivo y plagado de errores no forzados que le facilitaron el trabajo a su rival.
Demasiadas equivocaciones y distracciones que terminaron con el arquero Josué Reinatti yendo a buscar dos veces la pelota adentro de su arco. Y después, con un hombre menos por la expulsión de Jerónimo Russo, se hizo imposible remontar más allá del empuje final tras el descuento del defensor Bruno Cabrera de cabeza.
Plantel corto
Otra conclusión que quedó tras la derrota “leprosa” en Florencio Varela, es que Kudelka tiene razón cuando dice que su plantel es “corto”.
Las lesiones del zaguero Nicolás Goitea y del delantero Matías Cóccaro, dos futbolistas titulares para el entrenador, dejaron al descubierto las dificultades para armar el equipo, que casi no tuvo refuerzos en el largo receso invernal. Para el próximo partido, a Kudelka se le agrega la dificultad de reemplazar al expulsado Jerónimo Russo.
“Jugamos mejor con diez que con once, tuvimos la pelota y generamos situaciones. No tuvimos eficacia y tuvimos errores muy puntuales, como en la salida en el segundo tiempo. Estuvimos muy ansiosos y desesperados por ganar el partido antes de recuperar la pelota”, analizó el técnico “rojinegro” tras la caída frente a Defensa y Justicia.
Después, el DT hizo un análisis más integral de los desafíos que se le presentarán a Newell’s en este semestre final del año: “Va a ser un campeonato bravo para nosotros. Es un torneo tremendamente parejo y dificultoso. Tenemos que estar en un porcentaje altísimo de efectividad, atención, físico y táctico porque si no, nos va a costar competir”, sentenció Kudelka.
“No es que nuestros jugadores no tengan la capacidad para hacerlo. Lo hicimos en el primer tiempo, pero tenemos que ser más eficaces. Cuando vamos a buscar el partido como en el segundo tiempo ante Boca, somos un equipo bravo. Pero en este partido fuimos más previsibles”, admitió Kudelka, muy crítico luego de la segunda derrota consecutiva de la “Lepra” en condición de visitante.
El DT también fue escéptico ante la posibilidad de que se sume algún futbolista más a su plantel: “No tengo confianza en que pueda llegar alguien más.
Avances
Esto es por dinero y el club tiene su política. Es difícil que me encuentren acusando a alguien o a ciertas circunstancias, porque sería una posición muy fácil para mí”, aseguró. Y se refirió a la juventud de sus jugadores: “La mitad del plantel en campo es muy joven, vamos a tener momentos buenos y malos”, vaticinó.
Por último, Kudelka intentó despejar dudas sobre el estado físico del delantero Matías Cóccaro, quien volvió a faltar por un problema muscular.
“Viene con una dificultad en su pantorrilla desde el torneo pasado. Cuando preserva esa parte de sus piernas, por lógicas consecuencias actúan más otros músculos y aparecen contracturas o sobrecargas. Decidimos cuidarlo, esperemos que esté en el otro partido”, dijo.
El siguiente desafío para Newell’s será el choque ante Deportivo Riestra, el próximo sábado a las siete de la tarde en el “Coloso Marcelo Bielsa”, donde está invicto en lo que va del Torneo Clausura. El equipo rosarino deberá buscar una victoria para recuperar el terreno perdido de visitante, para procurar meterse de nuevo entre los ocho primeros que avanzan a los play offs y para alejar esas viejas preocupaciones que resurgieron el pasado fin de semana.