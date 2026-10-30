El futbolista argentino Lucas Trejo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. En junio pasado, su esposa, Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, murieron tras quedar atrapados bajo los escombros de un edificio durante los terremotos que sacudieron Venezuela.
La tragedia de Lucas Trejo en Venezuela y el gesto de Messi que lo conmovió
Perdió a su esposa y sus dos hijos en un terremoto. A cuatro meses del desastre, contó cómo lo ayudaron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo y reveló que piensa dejar el fútbol.
A cuatro meses de la tragedia, el exjugador de Instituto de Córdoba rompió el silencio en una entrevista con Radio La Red y contó cómo fueron las horas posteriores al desastre, la ayuda que recibió de personas vinculadas al fútbol y un gesto de Lionel Messi que lo emocionó profundamente.
Durante la conversación, el defensor también reconoció que perdió las ganas de continuar con su carrera profesional y que, por ahora, el fútbol dejó de ser una prioridad.
"Sin mi familia no vale la pena volver al fútbol, seguir jugando no está en mis prioridades, perdí totalmente las ganas", expresó Trejo al referirse a su presente.
La tragedia en Venezuela
El drama ocurrió a fines de junio, cuando dos fuertes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, afectaron distintas zonas de Venezuela. En ese momento, Trejo se encontraba con el plantel del Marítimo de La Guaira en Caracas, donde debía disputar un encuentro frente al Deportivo Miranda.
Su esposa y sus dos hijos habían permanecido en la vivienda familiar, ubicada en el complejo residencial Cumanagotto, en la zona de Playa Grande.
Cuando se produjo el movimiento sísmico, el futbolista estaba en el túnel del estadio, mientras el entrenador daba las últimas indicaciones antes de salir a realizar el calentamiento. La intensidad del fenómeno obligó a todos a buscar resguardo.
"Salimos corriendo lo más rápido que pudimos, fue muy fuerte, nunca había experimentado algo así", recordó.
La preocupación comenzó inmediatamente después. Trejo intentó comunicarse con su familia, pero las líneas telefónicas habían dejado de funcionar y las calles estaban bloqueadas por los derrumbes.
El jugador contó que hizo todo lo posible para regresar a La Guaira y comprobar que sus seres queridos estuvieran bien. Finalmente, después de varias horas, consiguió llegar hasta el lugar donde estaba su casa.
El edificio había colapsado.
Durante tres días permaneció junto a amigos y compañeros cerca de los escombros, mientras aguardaban novedades sobre las personas desaparecidas. La búsqueda terminó de la peor manera: el 29 de junio fueron encontrados sin vida su esposa y sus dos hijos, cinco días después de los terremotos.
"Estuvimos tres días al lado de un edificio, entre los escombros, con 40 grados de calor, sin luz. No había comida ni bebida", relató sobre aquellas jornadas.
La ayuda de Messi y Antonela
En medio de la desesperación, Trejo recibió asistencia de personas vinculadas al fútbol. Entre ellas destacó especialmente a Antonela Roccuzzo, quien intervino a través de su fundación para ayudarlo a él y a quienes permanecían en la zona del desastre.
El futbolista explicó que, debido al estado de conmoción en el que se encontraba, recién después pudo conocer quién había organizado la asistencia.
"La primera persona que me ayudó, que después me contaron porque yo estaba muy conmocionado, fue Antonela con su fundación", contó.
Según detalló, recibieron los elementos necesarios para organizar un campamento, además de alimentos, bebidas y conexión a internet. La ayuda permitió que el grupo pudiera permanecer en el lugar mientras continuaban las tareas y las gestiones posteriores a la catástrofe.
Pero también hubo otro gesto que lo sorprendió: Lionel Messi le envió pertenencias personales cuando regresó a Córdoba.
"Cuando llegué a Córdoba me enviaron dos valijas de Inter Miami: una de los trabajadores del club y otra de Leo Messi, con camisetas de él, zapatillas y botines", reveló.
Una de las valijas había sido preparada por empleados de la institución estadounidense, que también reunieron dinero para colaborar con el futbolista. La otra contenía ropa y elementos personales del capitán argentino.
Trejo destacó especialmente que Messi se haya ocupado de su situación en un momento tan delicado, incluso mientras se encontraba en plena actividad deportiva.
"Muchos te mandan condolencias o un mensaje de ánimo, pero pocos hacen algo. Quiero resaltar eso", expresó al agradecer la solidaridad recibida.
También manifestó su intención de viajar en algún momento para encontrarse con las personas que lo acompañaron y agradecerles personalmente.
Una carrera en pausa
Nacido en Córdoba el 29 de diciembre de 1987, Trejo desarrolló buena parte de su trayectoria futbolística fuera de Argentina. Se desempeñó como marcador central y comenzó su recorrido en el fútbol provincial, con pasos por Las Flores y Atalaya.
Luego viajó a España, donde tuvo una oportunidad en L'Escala, y continuó su formación en Grecia. Más adelante regresó al país y jugó en Sportivo Belgrano y Racing de Córdoba, antes de llegar a Instituto.
Su carrera tuvo un punto importante en Venezuela, donde vistió la camiseta de Monagas. Allí fue capitán, disputó la temporada 2017 y consiguió el campeonato. También participó de la Copa Libertadores al año siguiente.
Posteriormente pasó por Deportivo Táchira, Portuguesa, Nueva Esparta y Zamora, además de tener experiencias en el fútbol de México, Colombia y Perú.
Sin embargo, después de la muerte de su esposa y sus hijos, su futuro deportivo quedó en segundo plano. En la entrevista, reconoció que actualmente no encuentra motivos para regresar a las canchas.
A través de sus redes sociales, semanas después de la tragedia, también había expresado su intención de continuar el proyecto familiar que había iniciado junto a Yanina y sus hijos en Venezuela.
Ahora, mientras intenta reconstruir su vida después de la pérdida, Trejo decidió hacer público el agradecimiento a quienes lo acompañaron. Entre esos gestos, destacó especialmente la intervención de Antonela Roccuzzo y el envío personal de Lionel Messi.