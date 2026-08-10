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Luciana Aymar cumple 49 años: un repaso por la carrera de la mejor jugadora de la historia

Desde sus inicios en Rosario, hasta convertirse en una leyenda mundial, su huella imborrable en el deporte argentino y qué está haciendo ahora.

Luciana Aymar y un recuerdo inolvidable del Mundial obtenido en Rosario. Crédito: REUTERS/Andres StapffLuciana Aymar y un recuerdo inolvidable del Mundial obtenido en Rosario. Crédito: REUTERS/Andres Stapff
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Este lunes 10 de agosto cumple años Luciana Paula Aymar, considerada como la mejor jugadora de hockey sobre césped de todos los tiempos.

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Nacida en la ciudad de Rosario, Santa Fe, el 10 de agosto de 1977, comenzó a practicar hockey a los 7 años en el Club Atlético Fisherton, siguiendo los pasos de su hermana mayor.

A los 13 años se incorporó al Jockey Club de Rosario. Su nivel sobresaliente hizo que rápidamente fuera convocada para las selecciones juveniles nacionales, viajando a entrenar periódicamente a Buenos Aires hasta dar el salto a la Selección Mayor en 1998.

La gran era de Las Leonas

Aymar fue referente indiscutida y capitana de la Selección Argentina de Hockey sobre Césped durante la etapa más gloriosa del equipo.

La Federación Internacional de Hockey (FIH) la eligió 8 veces como la Mejor Jugadora del Mundo (2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2013), un récord absoluto en la historia de la disciplina.

Argentina's Luciana Aymar (C) with team mates greets spectators after being defeated by Netherlands during their women's gold medal hockey match at the Riverbank Arena at the London 2012 Olympic Games August 10, 2012. REUTERS/Suzanne Plunkett (BRITAIN - Tags: SPORT OLYMPICS SPORT FIELD HOCKEY) londres inglaterra Luciana Aymar juegos olimpicos londres 2012 hockey sobre cesped femenino partido seleccion argentina las leonas holandaLuciana Aymar y el oro olímpico que se le negó en dos ocasiones. Crédito: REUTERS/Suzanne Plunkett

En 2008, la FIH la nombró oficialmente "Leyenda del Hockey". A nivel argentino, ganó el Olimpia de Oro en 2010 y múltiples Premios Konex de Platino por su trayectoria deportiva.

Además, tuvo el honor de portar la bandera de la delegación argentina en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Estadísticas y palmarés

En la categoría de partidos internacionales, cuenta con 376 encuentros disputados y 162 tantos anotados con la camiseta albiceleste.

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En Juegos Olímpicos ganó la Plata en Sídney 2000 y Londres 2012, mientras que se quedó con el bronce en Atenas 2004 y Pekín 2008.

En Mundiales de Hockey fue campeona del Mundo en Perth 2002 y Rosario 2010, sumando los bronces de Madrid 2006 y La Haya 2014.

Argentina's captain Luciana Aymar holds their trophy after defeating England in the final match of the Champions Trophy women's field hockey tournament in Rosario February 5, 2012. REUTERS/Enrique Marcarian (ARGENTINA - Tags: SPORT FIELD HOCKEY) rosario santa fe campeonato torneo trofeo de campeones Champions Trophy 2012 hockey sobre cesped femenino partido las leonas seleccion argentina festejo triunfoLuciana Aymar con el trofeo de Champions Trophy en 2012. Crédito: REUTERS/Enrique Marcarian

A esto le suma seis títulos de Champions Trophy: 2001, 2008, 2009, 2010, 2012 y 2014, junto a los oros panamericanos Winnipeg 1999, Santo Domingo 2003, Río 2007.

¿Qué está haciendo ahora Luciana Aymar?

Actualmente está radicada en Santiago de Chile junto a su pareja, el extenista chileno Fernando González, con quien formó una familia y tiene dos hijos: Félix y Lupe.

A nivel social, participa en conferencias de liderazgo y motivación para empresas, al tiempo que se involucra activamente en iniciativas de promoción y visibilidad del deporte femenino, como en la plataforma Women4Sports.

La que podría considerarse su “nueva pasión” es el pádel. Tras retirarse formalmente del hockey en 2014, canalizó su ADN competitivo jugando al pádel, llegando incluso a competir y salir campeona en torneos locales.

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