Mal momento para el PSG

Operan de urgencia a Luis Enrique: sufrió una fractura de clavícula practicando ciclismo

El entrenador del Paris Saint-Germain tuvo un accidente cuando andaba en bicicleta. El incidente llegó en un momento clave de la temporada, donde el conjunto francés afrontará el domingo 14 de septiembre un compromiso por la Ligue 1 frente al Lens y apenas tres días más tarde hará su debut en la Champions League ante el Atalanta de Italia.