Neymar se fue llorando de la cancha tras la dura derrota de Santos por 6-0 ante Vasco da Gama

Santos protagonizó una de las peores caídas de su historia: perdió en casa ante Vasco da Gama por 6-0, resultado que lo deja al borde del descenso en el Brasileirao.
El 10 no pudo contener las lágrimas al sufrir una de las derrotas más estrepitosas de su carrera. La situación se volvió viral en redes sociales. El equipo quedó complicado con el descenso y la hinchada le dio la espalda.
Philippe Coutinho, excompañero y amigo de Neymar, anotó dos goles; los restantes fueron obra de Lucas Piton, David Correa da Fonseca, Rayan y Tche Tche. La derrota dejó al equipo con apenas dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso.
La imagen de Neymar saliendo del campo con lágrimas fue elocuente. Visiblemente desconsolado, ironizó sobre la actitud del equipo: “fue vergonzoso”, y admitió sentirse “avergonzado”. Reconoció ese derecho de los hinchas a protestar “sin violencia”, incluso si recurren a insultos.
“Fue una mierda”, declaró Neymar sobre el juego. Reconoció que era una “vergüenza jugar así con la camiseta del Santos” y puso en palabras el sentir colectivo: “Nunca había pasado por esto en mi vida”.
En el estadio, el enfado estalló: algunos aficionados abandonaron temprano y otros dieron la espalda al equipo al terminar el partido, en una protesta inédita.
Apenas terminado el encuentro, la dirigencia de Santos tomó una decisión drástica: cesó al técnico Cléber Xavier. Su breve paso por el club culminó tras apenas cuatro meses al mando.
Este golpe histórico empeora el ya crítico presente del club, que hoy ocupa el puesto 15 en el Brasileirao y ve cómo su prestigio histórico está amenazado por la realidad deportiva.
Este capítulo agrava el ya delicado momento institucional de Santos. El club había descendido por primera vez en su historia en diciembre de 2023 y logró regresar a la Serie A como campeón en 2024.
Cléber Xavier, quien asumió en abril de 2025, no logró enderezar el rumbo: consiguió solo 21 puntos en 19 partidos antes de su salida.
Además, Neymar firmó una extensión de contrato en junio de 2025 que lo liga al club hasta fin de año, con opciones de renovar. El plantel deberá encontrar respuestas rápidas. El próximo compromiso es ante Bahia, cuarto en la tabla, el 24 de agosto
Perfil de crack
Neymar da Silva Santos Júnior, conocido mundialmente como Neymar, nació el 5 de febrero de 1992 en Mogi das Cruzes, Brasil. Hijo de Neymar Santos Sr. y Nadine Gonçalves, creció en un ambiente humilde, donde el fútbol se convirtió rápidamente en su destino.
Formado en las divisiones juveniles del Santos FC, debutó profesionalmente en 2009 con apenas 17 años. Rápidamente se transformó en ídolo del club, con el que conquistó una Copa Libertadores en 2011, título que el Santos no ganaba desde la época de Pelé.
Su talento lo llevó en 2013 al FC Barcelona, donde formó el histórico tridente con Lionel Messi y Luis Suárez. Allí ganó la Champions League en 2015, además de títulos locales y mundiales de clubes.
En 2017 protagonizó el pase más caro de la historia: 222 millones de euros para fichar con el Paris Saint-Germain (PSG), donde sumó múltiples títulos nacionales y alcanzó una final de Champions en 2020.
