Fútbol brasileño

Neymar se fue llorando de la cancha tras la dura derrota de Santos por 6-0 ante Vasco da Gama

El 10 no pudo contener las lágrimas al sufrir una de las derrotas más estrepitosas de su carrera. La situación se volvió viral en redes sociales. El equipo quedó complicado con el descenso y la hinchada le dio la espalda.