Previa PSG-Barcelona

Luis Enrique: "Somos de los favoritos, pero no es una final anticipada"

El entrenador del Paris Saint-Germain analizó el cruce ante el Barcelona por la Champions League, elogió a Hansi Flick y destacó el nivel de Lamine Yamal. Además, habló de su vínculo con el club catalán y reconoció que el encuentro tiene un significado especial, aunque dejó en claro que su objetivo es ganar con el equipo francés.