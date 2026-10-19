En la previa del partido de este martes entre Paris Saint-Germain y Barcelona por la Champions League, Luis Enrique analizó el enfrentamiento que se disputará en el Parque de los Príncipes y destacó el nivel de ambos equipos. Sin embargo, el entrenador del conjunto francés evitó considerar el encuentro como una final anticipada y recordó que hay otros aspirantes al título.
Luis Enrique: "Somos de los favoritos, pero no es una final anticipada"
El entrenador del Paris Saint-Germain analizó el cruce ante el Barcelona por la Champions League, elogió a Hansi Flick y destacó el nivel de Lamine Yamal. Además, habló de su vínculo con el club catalán y reconoció que el encuentro tiene un significado especial, aunque dejó en claro que su objetivo es ganar con el equipo francés.
“Hay más equipos que pueden ganar esta competición. Si bien somos de los favoritos, también están el Manchester City, el Arsenal y el Real Madrid”, señaló en conferencia de prensa. En ese sentido, consideró que el verdadero panorama de los principales candidatos comenzará a definirse en abril, cuando el certamen entre en sus instancias decisivas.
Pese a su cautela, el técnico español reconoció la importancia del partido y la jerarquía del rival. “Será un partido diferente” ante uno de los equipos de mayor nivel de la competencia, explicó, y agregó: “Es un gran desafío y tenemos confianza”.
Luis Enrique también se refirió al presente del Barcelona, que atraviesa un buen momento futbolístico, aunque advirtió que ningún equipo puede considerarse perfecto. El entrenador del PSG destacó la calidad del conjunto catalán y la exigencia que representa enfrentarlo en una competencia de máxima jerarquía.
Elogios a Hansi Flick y la estrategia para frenar a Lamine Yamal
El entrenador del PSG tuvo palabras de reconocimiento para Hansi Flick, su colega en el banco del Barcelona, a quien elogió por la manera en que logró imprimirle su estilo al equipo.
“Encaja perfectamente con el ADN Barça, que es atrevido y sale a ganar siempre. Lo está haciendo de forma maravillosa y ahí están los resultados”, afirmó Luis Enrique.
Otro de los temas centrales de la conferencia fue Lamine Yamal, una de las principales figuras del conjunto catalán y una de las grandes amenazas para la defensa parisina. Consultado sobre cómo neutralizar al joven delantero, el técnico explicó que la clave estará en controlar la posesión.
“La mejor manera de defender a Lamine es tener el balón, que no lo tengan ellos. Para defender a un equipo con jugadores de calidad hay que superarlo con el equipo”, sostuvo.
De esta manera, Luis Enrique dejó en claro que la estrategia del PSG no pasará únicamente por contener individualmente a las figuras del rival, sino por imponer su propio juego y reducir las oportunidades del Barcelona de manejar la pelota.
Luis Enrique y su vínculo especial con Barcelona
Más allá de la importancia deportiva del encuentro, el partido tendrá un componente emocional para Luis Enrique, quien fue futbolista y entrenador del Barcelona y mantiene una estrecha relación con la institución y con Cataluña.
El técnico reconoció que enfrentar al conjunto catalán tuvo un significado especial durante mucho tiempo, aunque aseguró que ahora afronta estos compromisos con mayor naturalidad. También destacó los valores deportivos que identifica con el club.
“Soy socio, fui jugador y entrenador seis años, tengo una relación increíble con Cataluña, mi familia son catalanes. Antes me costaba enfrentarme al Barça, pero ahora me empiezo a acostumbrar”, explicó.
Además, reconoció que sigue de cerca la actualidad del equipo y que conserva un fuerte vínculo con su identidad futbolística. Sin embargo, remarcó que su presente está en París y que buscará una victoria para el PSG.
“Veo siempre al Barça, es el club que tiene unos valores muy claros que yo amo, son deportivos, pero soy del PSG y me gustaría ganar mañana”, afirmó.
Finalmente, el entrenador destacó que el conjunto parisino es el lugar donde se ha sentido especialmente valorado, aunque admitió que medirse con el Barcelona siempre representa una situación particular en su carrera.
Con ese escenario, el PSG se prepara para un duelo de alto nivel ante un Barcelona que llega con confianza, en un enfrentamiento que puede ofrecer indicios sobre las aspiraciones de ambos equipos en la actual edición de la Champions League.