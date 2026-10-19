El futuro de la Selección Argentina

Ayala hizo una autocrítica por su reacción en la final del Mundial y destacó el legado de Messi

El ayudante de campo de Lionel Scaloni repasó el presente de la Albiceleste en una entrevista con DSports Radio. Destacó el legado de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, valoró el potencial de los jóvenes talentos y reconoció que España fue superior en la final de la Copa del Mundo 2026. También admitió que su reacción tras el partido fue un error.