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El futuro de la Selección Argentina

Ayala hizo una autocrítica por su reacción en la final del Mundial y destacó el legado de Messi

El ayudante de campo de Lionel Scaloni repasó el presente de la Albiceleste en una entrevista con DSports Radio. Destacó el legado de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, valoró el potencial de los jóvenes talentos y reconoció que España fue superior en la final de la Copa del Mundo 2026. También admitió que su reacción tras el partido fue un error.

Messi, los jóvenes y la final ante España: las definiciones de Roberto AyalaMessi, los jóvenes y la final ante España: las definiciones de Roberto Ayala
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En una entrevista con DSports Radio FM 103.1, Roberto Ayala analizó el presente y el futuro de la Selección Argentina, el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y las exigencias de mantenerse entre los principales equipos del fútbol mundial.

El exdefensor, integrante del cuerpo técnico de la Albiceleste, destacó la importancia de los resultados para sostener un proceso competitivo y remarcó la responsabilidad que implica representar al seleccionado nacional.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes clashes with Spain's Gavi as Argentina coach Lionel Scaloni and coaching staff clash with Spain's Eric Garcia after the match REUTERS/Amanda Perobelli TPX IMAGES OF THE DAYRoberto Ayala sobre Messi: “Va a ser difícil encontrar a otro como él”

“El resultado es lo que te da la base para poder trabajar y sostenerte. Uno está representando a una selección y a un país, y lo que debe mantenerse es el respeto a la profesión”, sostuvo.

Durante la charla con Sergio Goycochea, en el programa DSelección, el Ratón también puso el foco en el compromiso de los futbolistas y en la relación entre el cuerpo técnico y el plantel.

“No es fácil sostenerse en este lugar, y eso es gracias a los futbolistas que han entendido por dónde hay que ir. En el fútbol no es lo que hiciste, sino lo que vas a hacer en lo que viene”, afirmó.

En esa línea, valoró la predisposición de los jugadores para llevar adelante las ideas del entrenador: “Se necesita esa complicidad del jugador, porque los que ejecutan son ellos. Por algo son futbolistas de selección, son jugadores diferentes que te dan soluciones”.

El retiro de Messi y el legado de los referentes

Uno de los momentos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina y el desafío que supondrá su eventual despedida.

“El retiro de Leo de la selección es un momento que nadie quería que llegue. Va a ser difícil encontrar a otro como él, hemos sido unos privilegiados. Son futbolistas que te enamoran cuando los ves jugar”, expresó Ayala.

El integrante del cuerpo técnico reconoció así la dimensión deportiva y simbólica del capitán argentino, cuyo legado representa uno de los grandes desafíos para la próxima etapa del seleccionado.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni with coaching staff during their national anthem before the match REUTERS/Hannah MckayRoberto Ayala sobre Messi: “Va a ser difícil encontrar a otro como él”

También destacó la trayectoria de Nicolás Otamendi, otro de los referentes que dejó una huella importante en el equipo nacional.

“Ota es otro que ha dejado un legado importante en la selección, la peleó y se fue ganando su lugar de a poco. Es uno de los jugadores que más partidos ha jugado con nosotros, nos ha dado mucho y también se merecía su reconocimiento”, señaló.

De cara al recambio generacional, Ayala se mostró confiado en el potencial de los futbolistas que integran las nuevas camadas, aunque reconoció la dificultad de mantener el nivel alcanzado durante los últimos años.

“Sabemos que hay material para seguir compitiendo y estando a la altura. Para nosotros, es un gran desafío poder reemplazar a Leo y seguir haciendo competitiva a la Selección Argentina”, aseguró.

En ese proceso, consideró fundamental el aporte de los jugadores con mayor experiencia para acompañar a quienes comienzan a consolidarse en el equipo. “Tenemos un gran grupo de futbolistas que ha vivido muchas cosas en la selección y que puede arrastrar a los más jóvenes a vivirlo como ellos lo viven”, agregó.

Ayala también recordó la exigencia permanente que supone vestir la camiseta nacional: “En la selección no hay mucho tiempo y hay que rendir siempre, no es algo sencillo. Todos soñamos con estar en la Selección Argentina y es difícil llegar ahí”.

Leonel Flores y Prestianni, entre los jóvenes destacados

Ayala también se refirió a los futbolistas jóvenes que empiezan a ganar espacio en la consideración del cuerpo técnico de Scaloni. Entre ellos, mencionó a Leonel Flores y a Gianluca Prestianni, a quienes destacó por su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

“Nos asombra ver futbolistas con el desequilibrio de Leo Flores, estamos muy contentos con él”, afirmó.

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Además, explicó que el ingreso al ámbito de la Selección implica asumir nuevas responsabilidades dentro y fuera del campo de juego. Según contó, tanto Scaloni como el resto del cuerpo técnico le remarcaron al joven futbolista que debe estar atento a distintos aspectos de su vida a partir de su nueva condición de jugador del seleccionado.

Sobre Prestianni, Ayala resaltó una característica que considera valiosa para el equipo: “Es otro futbolista que tiene mano a mano y desequilibrio. Esa clase de futbolistas siempre son bienvenidos para nosotros”.

La búsqueda de alternativas ofensivas y la incorporación progresiva de nuevos talentos forman parte de los desafíos del cuerpo técnico, especialmente ante la necesidad de renovar el plantel sin perder competitividad.

La autocrítica de Ayala tras la final del Mundial 2026

El balance de la Copa del Mundo también ocupó un lugar importante en la entrevista. Al analizar la final ante España, Ayala reconoció que el seleccionado europeo tuvo un mejor desempeño y logró imponer su propuesta de juego.

“Llegamos con un gran desgaste emocional y físico, y cuando te superan, hay que decirlo. No es justificación, es explicación”, sostuvo.

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El ayudante de Scaloni explicó que la intención de Argentina era adelantarse en el campo y presionar al rival, pero admitió que el plan no pudo desarrollarse como esperaban.

“Nuestra idea era plantarnos en campo rival y presionarlos, pero no se logró. Sobre lo último tuvimos chances, pero España fue mejor y pudo llevar a cabo su juego”, analizó.

Por otra parte, Ayala hizo una autocrítica por su reacción al término del encuentro, cuando protagonizó un episodio en medio de los incidentes que se produjeron tras el partido. El exdefensor reconoció que su conducta no fue adecuada y pidió disculpas.

“Mi reacción tras la final ante España fue un error mío. Reconozco que no estuvo bueno mi acto. Quería entrar a separar a los nuestros porque ya había terminado el partido”, explicó.

Y completó: “Por más que me hayan dicho lo que escuché, nada justifica mi accionar. Luego felicité al cuerpo técnico de España y les pedí disculpas. Fue un error que uno no debe cometer”.

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Con sus declaraciones, Ayala abordó los principales desafíos de la Selección Argentina: sostener el nivel competitivo después del Mundial 2026, acompañar la aparición de nuevos talentos y afrontar, cuando llegue el momento, la transición que supondrá la despedida de una figura irrepetible como Messi.

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Lionel Scaloni
Argentina
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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