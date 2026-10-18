Torneo Clausura 2026

River se floreó y goleó a Belgrano para volver a zona de playoffs

El triunfo ubica al “Millonario” en el quinto lugar de la zona B, con 20 puntos, mientras que el equipo que dirige Ricardo Zielinski quedó tercero y no pudo llegar a la línea de los punteros del grupo, con 22 unidades.