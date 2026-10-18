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1 a 1

Racing e Independiente igualaron en un clásico de Avellaneda que dejó sabor a poco

La Academia ganaba con gol de Zaracho pero el Rojo igualó mediante un penal de Meza. El encuentro en el Cilindro dejó a los dos con pocas expectativas en el torneo.

El clásico de Avellaneda terminó igualado en un duelo parejo. La Academia no logró sostener la ventaja inicial y el Rojo rescató un punto clave en el Cilindro. El clásico de Avellaneda terminó igualado en un duelo parejo. La Academia no logró sostener la ventaja inicial y el Rojo rescató un punto clave en el Cilindro.
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Racing e Independiente empataron 1 a 1 en el clásico de Avellaneda, un resultado que dejó a ambos conjuntos disconformes en el marco de un 2026 en el que ambos vienen complicados.

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Con este marcador, La Academia quedó prácticamente sin chances en la temporada, mientras que el Rojo sumó un punto con sabor a poco, aunque permanece dentro de la zona de Reducido.

Partido parejo

El primer tiempo fue dominado por el conjunto local. A los 10 minutos, Tomás Conechny avisó con un remate sin ángulo que no pudo concretar.

La apertura del marcador llegó cerca de la media hora de juego: Mateo Pérez Curci perdió el balón en campo propio, Conechny envió un centro desde la izquierda y se desencadenó la jugada del gol.

racing independiente 2026Racing e Independiente empataron 1-1 en el Cilindro por el Torneo Clausura 2026. Matías Zaracho abrió la cuenta y Maximiliano Meza igualó de penal para el Rojo.

El arquero de Independiente, Rodrigo Rey, intentó despejar con los puños, pero Adrián «Maravilla» Martínez se anticipó de cabeza.

La jugada derivaba en gol o penal, pero Matías Zaracho terminó de empujar la pelota sobre la línea para asegurar el 1 a 0 en favor de Racing.

En la etapa complementaria, la tónica cambió tras la mejoría mostrada por el equipo dirigido por Jadson Viera y el ingreso de Maxi Meza resultó decisivo para la visita.

racing independiente 2026En un trámite intenso, la visita reaccionó a tiempo en el complemento para decretar el empate definitivo y complicar las aspiraciones locales en el campeonato.

A los 20 minutos del segundo tiempo, Gonzalo Escudero le cometió penal al exjugador de River, y fue el propio Meza quien se encargó de ejecutar la falta desde los doce pasos para vencer la resistencia de Facundo Cambeses y sellar el 1 a 1.

A partir del empate, se derrumbó la superioridad que había construido Racing, y ambos guardametas pasaron a ser figuras clave.

Rey sostuvo a la visita al sacarle una tijera a Martínez, mientras que Cambeses salvó al elenco local al ahogarle el doblete a Meza.

Sin un vencedor en el tramo final, el clásico concluyó con un reparto de puntos que confirmó el difícil presente de ambas instituciones.

Síntesis del partido

Árbitro: Facundo Tello. VAR: Germán Delfino.

Racing: Facundo Cambeses; Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Luciano Cabral. DT: Jadson Viera.

Goles en el primer tiempo: 29m Matías Zaracho (R).

Goles en el segundo tiempo: 20m Maximiliano Meza (I).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Matías Abaldo por Cabral (I); 27m Ulises Ortegoza por Zaracho (R); Duván Vergara por Conechny (R); 28m Leonel Pérez por Kranevitter (R); 31m Ezequiel Cannavo por Barinaga (R); 33m Leonardo Godoy por Arias (I); Iván Morales por Ávila (I); 36m Elías Torres por Díaz (R); 41m Facundo Zabala por Banegas (I); 43m Lautaro Millán por Meza (I).

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