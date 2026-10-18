Racing e Independiente empataron 1 a 1 en el clásico de Avellaneda, un resultado que dejó a ambos conjuntos disconformes en el marco de un 2026 en el que ambos vienen complicados.
Racing e Independiente igualaron en un clásico de Avellaneda que dejó sabor a poco
La Academia ganaba con gol de Zaracho pero el Rojo igualó mediante un penal de Meza. El encuentro en el Cilindro dejó a los dos con pocas expectativas en el torneo.
Con este marcador, La Academia quedó prácticamente sin chances en la temporada, mientras que el Rojo sumó un punto con sabor a poco, aunque permanece dentro de la zona de Reducido.
Partido parejo
El primer tiempo fue dominado por el conjunto local. A los 10 minutos, Tomás Conechny avisó con un remate sin ángulo que no pudo concretar.
La apertura del marcador llegó cerca de la media hora de juego: Mateo Pérez Curci perdió el balón en campo propio, Conechny envió un centro desde la izquierda y se desencadenó la jugada del gol.
El arquero de Independiente, Rodrigo Rey, intentó despejar con los puños, pero Adrián «Maravilla» Martínez se anticipó de cabeza.
La jugada derivaba en gol o penal, pero Matías Zaracho terminó de empujar la pelota sobre la línea para asegurar el 1 a 0 en favor de Racing.
En la etapa complementaria, la tónica cambió tras la mejoría mostrada por el equipo dirigido por Jadson Viera y el ingreso de Maxi Meza resultó decisivo para la visita.
A los 20 minutos del segundo tiempo, Gonzalo Escudero le cometió penal al exjugador de River, y fue el propio Meza quien se encargó de ejecutar la falta desde los doce pasos para vencer la resistencia de Facundo Cambeses y sellar el 1 a 1.
A partir del empate, se derrumbó la superioridad que había construido Racing, y ambos guardametas pasaron a ser figuras clave.
Rey sostuvo a la visita al sacarle una tijera a Martínez, mientras que Cambeses salvó al elenco local al ahogarle el doblete a Meza.
Sin un vencedor en el tramo final, el clásico concluyó con un reparto de puntos que confirmó el difícil presente de ambas instituciones.
Síntesis del partido
Árbitro: Facundo Tello. VAR: Germán Delfino.
Racing: Facundo Cambeses; Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Luciano Cabral. DT: Jadson Viera.
Goles en el primer tiempo: 29m Matías Zaracho (R).
Goles en el segundo tiempo: 20m Maximiliano Meza (I).
Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Matías Abaldo por Cabral (I); 27m Ulises Ortegoza por Zaracho (R); Duván Vergara por Conechny (R); 28m Leonel Pérez por Kranevitter (R); 31m Ezequiel Cannavo por Barinaga (R); 33m Leonardo Godoy por Arias (I); Iván Morales por Ávila (I); 36m Elías Torres por Díaz (R); 41m Facundo Zabala por Banegas (I); 43m Lautaro Millán por Meza (I).