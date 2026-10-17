Playoffs

Liga Profesional: cómo está el cuadro de los octavos de final del Clausura 2026

Con la fecha 13 en disputa, Instituto ya aseguró su lugar en la etapa eliminatoria. Si la fase regular terminara hoy, Rosario Central y Newell's protagonizarían un clásico rosarino en octavos, mientras que Boca se mediría con Barracas Central y Belgrano enfrentaría a Independiente.