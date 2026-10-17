El Torneo Clausura 2026 entra en la recta decisiva de la fase regular y comienza a delinear el cuadro de los playoffs. Con la fecha 13 en disputa, Instituto ya aseguró su clasificación y varios equipos pelean por consolidarse entre los ocho mejores de sus respectivas zonas. Si la etapa clasificatoria terminara hoy, habría un posible clásico rosarino en octavos y un cruce entre Boca e Huracán.
Liga Profesional: cómo está el cuadro de los octavos de final del Clausura 2026
Con la fecha 13 en disputa, Instituto ya aseguró su lugar en la etapa eliminatoria. Si la fase regular terminara hoy, Rosario Central y Newell's protagonizarían un clásico rosarino en octavos, mientras que Boca se mediría con Barracas Central y Belgrano enfrentaría a Independiente.
El Torneo Clausura de la Liga Profesional comienza a perfilar sus cruces eliminatorios, aunque todavía quedan partidos por disputarse y las posiciones pueden modificarse antes del cierre de la fase regular. La final está prevista para el sábado 12 de diciembre, en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.
Instituto es el primer equipo que confirmó su lugar en los playoffs. El conjunto cordobés alcanzó ese objetivo tras vencer a Defensa y Justicia con un golazo de Lázaro y se mantiene como líder de la Zona A, con 29 puntos en 13 presentaciones.
En la Zona B, la pelea por los primeros puestos es más ajustada. Rosario Central, Belgrano, Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata comparten la cima con 22 unidades, aunque no todos tienen la misma cantidad de partidos disputados.
Los posibles cruces de octavos de final
De acuerdo con las posiciones actuales, el cuadro de los octavos de final tendría varios enfrentamientos atractivos. Entre ellos sobresale el posible clásico rosarino entre Rosario Central y Newell's, que volvería a disputarse en el Gigante de Arroyito si se mantienen las ubicaciones actuales.
También se proyecta un cruce entre Boca Juniors y Huracán, mientras que Independiente se mediría con Belgrano. Estos enfrentamientos todavía son provisorios y dependerán de los resultados de las próximas jornadas.
Parte alta del cuadro
Instituto (1.º de la Zona A) vs. Independiente Rivadavia (8.º de la Zona B).
Gimnasia de La Plata (4.º de la Zona B) vs. Lanús (5.º de la Zona A).
Belgrano (2.º de la Zona B) vs. Independiente (7.º de la Zona A).
Defensa y Justicia (3.º de la Zona A) vs. Huracán (6.º de la Zona B).
Parte baja del cuadro
Rosario Central (1.º de la Zona B) vs. Newell's (8.º de la Zona A).
Vélez (4.º de la Zona A) vs. Sarmiento (5.º de la Zona B).
Boca Juniors (2.º de la Zona A) vs. Barracas Central (7.º de la Zona B).
Argentinos Juniors (3.º de la Zona B) vs. Gimnasia de Mendoza (6.º de la Zona A).
Los equipos que hoy quedarían afuera
La tabla también deja en evidencia las dificultades de varios equipos importantes del fútbol argentino. River Plate, Racing Club y San Lorenzo se encuentran fuera de los puestos de clasificación en sus respectivas zonas y necesitan sumar para mantener sus aspiraciones de avanzar a los playoffs.
Estudiantes de La Plata también está fuera de los ocho primeros de la Zona A, pese a su participación en las semifinales de la Copa Libertadores 2026.
En la Zona A, Unión ocupa el undécimo puesto, con 13 puntos en 12 partidos, por lo que deberá mejorar sus resultados en el tramo final si pretende meterse en la pelea por la clasificación.
Con varias fechas todavía por delante, cada punto puede modificar el ordenamiento y, en consecuencia, los cruces de eliminación directa.
Cuándo se jugarán los playoffs del Clausura 2026
El calendario previsto para la definición del torneo contempla cuatro instancias, desde los octavos de final hasta la final única.
Octavos de final: fin de semana del 22 de noviembre.
Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre.
Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.
Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.
Los octavos, los cuartos y las semifinales se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase regular. La final se jugará en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con presencia de las dos hinchadas.
En caso de empate durante los 90 minutos, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si la igualdad persiste, la clasificación o el título se definirán mediante tiros desde el punto penal.
Qué obtiene el campeón del Clausura
Además de quedarse con el título, el ganador del Torneo Clausura 2026 obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.
También disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, vencedor del Torneo Apertura. Ese encuentro está programado para el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.