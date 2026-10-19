Agenda de partidos y horarios

Este lunes se completa la primera fecha del Mundial Femenino Sub-17

La Copa Mundial Femenina Sub-17 continúa este lunes en Marruecos con cuatro partidos correspondientes a los grupos E y F. España, México, Kenia, China, Australia, Chile, Estados Unidos y Samoa harán su debut en la competencia. Los encuentros se disputarán en dos turnos, con horarios de Argentina.