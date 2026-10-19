El Mundial Femenino Sub-17 tendrá este lunes una nueva jornada en Marruecos, con el estreno de los seleccionados de los grupos E y F. Serán cuatro encuentros que completarán la primera fecha de la fase de grupos, en una competencia que reúne a algunas de las principales promesas del fútbol internacional.
Este lunes se completa la primera fecha del Mundial Femenino Sub-17
La Copa Mundial Femenina Sub-17 continúa este lunes en Marruecos con cuatro partidos correspondientes a los grupos E y F. España, México, Kenia, China, Australia, Chile, Estados Unidos y Samoa harán su debut en la competencia. Los encuentros se disputarán en dos turnos, con horarios de Argentina.
La programación comenzará al mediodía, con dos partidos en simultáneo, y continuará por la tarde con otros dos cruces. España, México, Kenia, China, Australia, Chile, Estados Unidos y Samoa buscarán comenzar el certamen con un resultado positivo para encaminar sus posibilidades de clasificación.
Los resultados que dejó el inicio del Mundial
Las primeras jornadas ya ofrecieron partidos exigentes y victorias importantes. En el Grupo A, Marruecos, anfitrión del torneo, venció a Nueva Zelanda, mientras que Alemania superó por 2-1 a Argentina en el debut del conjunto albiceleste.
En el Grupo B, Corea del Norte se impuso ante Puerto Rico y Polonia derrotó a Nigeria. Por su parte, Brasil y Noruega comenzaron con triunfos en el Grupo C, frente a Canadá y Ghana, respectivamente.
En el Grupo D, Japón venció a Zambia y Francia superó a Venezuela. Con estos resultados, el campeonato continúa con la expectativa puesta en los nuevos participantes y en la lucha por avanzar a la siguiente instancia.
Partidos y horarios de Argentina
La programación de este lunes 19 de octubre contempla cuatro encuentros, distribuidos en dos franjas horarias.
- 12:00: España vs. México.
- 12:00: Kenia vs. China.
- 15:00: Australia vs. Chile.
- 15:00: Estados Unidos vs. Samoa.
Los dos primeros partidos se jugarán en simultáneo, al igual que los encuentros previstos para las 15:00.