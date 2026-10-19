Manchester City quedó expuesto a una sanción de enorme impacto después de que una comisión independiente de la Premier League determinara que el club incurrió en graves incumplimientos financieros entre las temporadas 2009/10 y 2017/18.
Manchester City podría sufrir una quita de puntos capaz de empujarlo al descenso
Una comisión independiente determinó graves incumplimientos reglamentarios durante nueve temporadas. El club apeló y la sanción todavía no fue definida.
La entidad ya presentó una apelación contra la resolución. Mientras ese proceso continúa, la penalización definitiva todavía no fue establecida y podría incluir una importante reducción de puntos.
Qué determinó la Premier League
La comisión concluyó que Manchester City utilizó contratos que no reflejaban los acuerdos reales con distintos socios comerciales para incrementar artificialmente sus ingresos y reducir costos.
También estableció que el club presentó cuentas incorrectas y ocultó parte de su verdadera situación financiera ante auditores y organismos reguladores.
La resolución sostuvo además que, con los valores correctamente declarados, el City habría superado ampliamente los límites de gasto establecidos por la Premier League y la UEFA.
También hubo falta de cooperación
Otro apartado del fallo apuntó contra la conducta del club durante los años que duró la investigación.
Tres de los cuatro cargos vinculados con el deber de cooperación fueron considerados probados.
La comisión señaló que la institución realizó esfuerzos para obstaculizar el procedimiento y concluyó que existió intención de eludir las reglas de la competencia.
La sanción todavía está pendiente
El castigo será tratado en una instancia separada y, por el momento, la Premier League no comunicó oficialmente qué medida aplicará.
En Inglaterra se menciona como una posibilidad una quita de puntos de magnitud suficiente para comprometer seriamente la permanencia del equipo en Primera División.
Sin embargo, cualquier escenario concreto dependerá tanto de la resolución sobre la sanción como del resultado de la apelación presentada por Manchester City.
La respuesta del club
El presidente Khaldoon Al Mubarak reafirmó públicamente la posición de la institución y sostuvo que el proceso todavía no terminó.
“Nuestra confianza y determinación para demostrar la inocencia del club siguen siendo tan firmes como al principio”, expresó en una carta difundida por Manchester City.
La apelación será analizada por una Junta independiente y el procedimiento permanecerá en reserva hasta que pueda publicarse su resultado.
Un caso sin precedentes
La propia Premier League calificó el expediente como el procedimiento disciplinario más significativo de su historia.
Las irregularidades analizadas abarcan nueve temporadas y coinciden con el período en el que Manchester City comenzó a transformarse en uno de los principales protagonistas del fútbol inglés.
La liga adelantó que pretende completar tanto la etapa sancionatoria como las eventuales apelaciones lo antes posible.