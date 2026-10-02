El Manchester City presentó una apelación formal contra la resolución de la Premier League en el expediente por presuntas irregularidades financieras y volvió a rechazar los cargos formulados en su contra.
Manchester City apeló el fallo de la Premier League y volvió a negar las acusaciones
El club inglés presentó formalmente su recurso contra la resolución vinculada con presuntas irregularidades financieras. La institución sostiene que el fallo contiene errores de hecho y de derecho y ratificó su inocencia.
La institución informó que presentó la documentación correspondiente ante las autoridades y sostuvo que el fallo cuestionado contiene, según su interpretación, errores materiales de hecho, de derecho y de principios jurídicos.
A través de un comunicado, el club ratificó su posición de que no cometió las infracciones señaladas y afirmó contar con pruebas que respaldan sus argumentos. Al mismo tiempo, señaló que respetará el procedimiento y mantendrá reserva sobre los detalles del expediente mientras el proceso permanezca abierto.
Cómo continuará el proceso
Con la presentación del recurso comenzó una nueva etapa del procedimiento. Según el calendario informado, las autoridades dispondrán de un período de 12 semanas para analizar el expediente.
Posteriormente, está prevista una audiencia de cinco días, tras la cual se abrirá un nuevo plazo de aproximadamente 30 días para que se conozca la resolución correspondiente.
El trámite se inició formalmente luego de que el Manchester City presentara su apelación el jueves 1 de octubre a las 19, hora local.
Las acusaciones que pesan sobre el club
El expediente se relaciona con una investigación de una comisión independiente sobre las cuentas del Manchester City durante el período comprendido entre 2009 y 2018.
Según la posición sostenida por la Premier League, el club habría presentado información financiera incorrecta durante esos años. Las acusaciones abarcan cuestiones vinculadas con sus ingresos y registros económicos y forman parte de un expediente que contempla múltiples cargos.
El Manchester City niega las acusaciones y sostiene que la resolución contiene errores. La apelación presentada ahora buscará que esos argumentos sean revisados dentro del procedimiento establecido por la liga inglesa.
Los títulos obtenidos durante el período investigado
Durante los años incluidos en la investigación, el Manchester City consiguió ocho títulos oficiales en competencias inglesas.
Entre ellos se encuentran tres campeonatos de la Premier League, además de otras conquistas nacionales. La validez de esos títulos y las eventuales consecuencias deportivas forman parte de las cuestiones que podrían quedar alcanzadas por el resultado definitivo del proceso, dependiendo de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
Por ahora, el expediente continúa en la instancia de apelación y el club mantiene su postura de rechazo a las acusaciones formuladas por la Premier League.