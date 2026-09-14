El clásico de Manchester quedó envuelto en polémica luego de que se reconociera un posible error del VAR en la jugada que terminó definiendo el triunfo 1 a 0 del City sobre el United.
El VAR quedó en el centro de las críticas tras el triunfo del Manchester City en el clásico
El City venció 1 a 0 al United con un gol de Erling Haaland. Luego del partido, Pro Referees admitió que la revisión de la jugada pudo haber sido incorrecta.
El único gol del partido fue convertido por Erling Haaland a los 15 minutos del segundo tiempo. La acción había sido anulada inicialmente por posición adelantada, pero finalmente fue convalidada tras la revisión tecnológica.
La jugada que generó la polémica
La discusión se centró en la posición de Enzo Fernández, quien se encontraba adelantado durante la acción previa al gol.
El árbitro Michael Oliver consideró que el argentino no había intervenido directamente en la jugada y, por ese motivo, el tanto terminó siendo validado.
Con esa decisión, Manchester City se quedó con tres puntos clave en Old Trafford y mantuvo su puntaje ideal en la Premier League.
El comunicado de Pro Referees
Después del partido, Pro Referees emitió un comunicado en el que explicó cómo se analizó la jugada.
“La decisión en el campo fue en fuera de juego contra Erling Haaland. Eso fue revisado por el VAR y se encontró en posición legal”, indicó el organismo.
Sin embargo, la entidad agregó que la revisión no evaluó correctamente la incidencia de la posición de Enzo Fernández en el desarrollo de la acción.
“Debió recomendar una revisión”
Según el comunicado, Fernández no llegó a tocar la pelota, por lo que su posible infracción debía analizarse de manera subjetiva.
“En esta ocasión el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo”, señaló Pro Referees.
De esta manera, el organismo admitió que la jugada pudo haber requerido una nueva evaluación por parte del árbitro principal.
Triunfo con controversia
La decisión terminó siendo determinante en el resultado final, ya que el gol de Haaland fue el único del partido.
Manchester City se impuso 1 a 0 como visitante y continuó con puntaje ideal en el campeonato inglés.
Manchester United, en cambio, volvió a dejar puntos en el camino y quedó más relegado en la tabla.