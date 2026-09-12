River ganó sobre la hora en Tucumán y se metió en zona de playoffs

FERREIRA EMPATÓ EL PARTIDO ANTE RIVER



Un gran centro de Godoy para que el jugador de Atlético meta un gran cabezazo para el 1-1 de Atlético.



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