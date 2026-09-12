River consiguió un triunfo agónico por 2 a 1 ante Atlético Tucumán, por la novena fecha del Torneo Clausura, y logró meterse en puestos de clasificación a los playoffs.
River ganó sobre la hora en Tucumán y se metió en zona de playoffs
El Millonario venció 2 a 1 a Atlético Tucumán con goles de Tobías Andrada y Thiago Almada. Clever Ferreira había igualado para el Decano sobre el final.
El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se puso en ventaja con un gol de Tobías Andrada, sufrió el empate de Clever Ferreira en el tramo final y encontró la victoria en tiempo de descuento gracias a Thiago Almada.
Una expulsión que condicionó el partido
Atlético Tucumán quedó con diez jugadores a los 12 minutos del primer tiempo por la expulsión de Franco Nicola.
El mediocampista levantó la pierna en una disputa de pelota e impactó a Lucas Martínez Quarta. Andrés Gariano mostró la tarjeta roja directa y la decisión fue respaldada por el VAR.
Con superioridad numérica, River pasó a controlar el trámite y encontró la apertura del marcador a los 21 minutos.
Andrada abrió el camino
Después de una buena jugada colectiva, Gonzalo Montiel envió el pase y Tobías Andrada apareció dentro del área para definir de primera y marcar el 1 a 0.
River sostuvo la ventaja durante el resto del primer tiempo y se fue al descanso arriba en el marcador.
En el complemento, el Millonario tuvo el control de la pelota, aunque no logró ampliar rápidamente la diferencia.
Atlético reaccionó en el final
A los 29 minutos del segundo tiempo, Alexis Canelo estuvo cerca del empate, pero su remate terminó pegando en el palo del arco defendido por Santiago Beltrán.
La igualdad llegó a los 37, cuando Clever Ferreira ganó de cabeza después de un córner y puso el 1 a 1.
El tanto cambió el escenario del partido y obligó a River a buscar nuevamente la ventaja en los minutos finales.
Almada apareció sobre la hora
Cuando el empate parecía definitivo, Thiago Almada apareció en tiempo de descuento para darle la victoria al conjunto de Núñez.
Tras una jugada iniciada por Juan Cruz Meza y una serie de rebotes dentro del área, el ex Vélez remató con potencia y marcó el 2 a 1.
Con este resultado, River sumó su tercer triunfo consecutivo desde la llegada de Ponzio al banco y logró ingresar en puestos de clasificación a los playoffs del Clausura.