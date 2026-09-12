Independiente Rivadavia le ganó a Aldosivi y quedó en lo más alto de la Tabla Anual

HERRERA DIO COMO VÁLIDO EL GOL DE LA LEPRA MENDOCINA



El árbitro convalidó el 2-1 tras de ser llamado por una posible falta dentro del área.



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