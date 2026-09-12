Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó 4 a 3 a Aldosivi en un partido cargado de goles y se convirtió en el líder absoluto de la Tabla Anual.
Independiente Rivadavia le ganó a Aldosivi y quedó en lo más alto de la Tabla Anual
La Lepra mendocina venció 4 a 3 al Tiburón por la novena fecha del Clausura. Álex Arce marcó dos goles y el equipo llegó a 48 puntos en la acumulada.
El conjunto mendocino se impuso con dos tantos de Álex Arce, uno de José Florentín y otro de Gonzalo Ríos. Para el Tiburón marcaron Tomás Fernández, Lucas Castro y Joaquín Pombo.
Un primer tiempo de alto ritmo
El partido comenzó con intensidad y tuvo emociones desde los primeros minutos. A los 10, Arce envió un centro desde la izquierda y Ríos apareció por el segundo palo para marcar el 1 a 0.
La respuesta de Aldosivi fue inmediata. Tres minutos más tarde, Nicolás Gaitán asistió a Tomás Fernández, quien definió ante la salida del arquero y estableció el empate.
A los 19, Florentín volvió a poner en ventaja a Independiente Rivadavia con un cabezazo en el área chica. La acción fue revisada por el VAR por una posible posición adelantada, pero el árbitro Darío Herrera convalidó el gol.
Arce amplió la diferencia
Sobre el cierre de la primera mitad, el VAR intervino por una posible mano en el área de Aldosivi.
Luego de la revisión, Herrera sancionó penal para la Lepra y Álex Arce convirtió el 3 a 1 en tiempo cumplido.
El delantero paraguayo volvió a ser determinante en el complemento, cuando Aldosivi buscaba mantenerse en partido.
Aldosivi descontó, pero no alcanzó
A los 14 minutos del segundo tiempo, Tomás Fernández desbordó por derecha y envió un centro que encontró a Lucas Castro, quien marcó el 3 a 2.
Sin embargo, Independiente Rivadavia sostuvo su propuesta ofensiva y a los 30 minutos Arce apareció nuevamente para anotar el 4 a 2.
Ya en tiempo de descuento, Joaquín Pombo convirtió el tercero de Aldosivi y selló el resultado definitivo.
Cómo quedaron las tablas
Con el triunfo, Independiente Rivadavia llegó a 14 puntos en el Grupo B del Torneo Clausura y se ubicó en la cuarta posición.
En la Tabla Anual, en tanto, alcanzó las 48 unidades y quedó como único líder, por encima de Argentinos Juniors, que suma 46, y Vélez, con 45.