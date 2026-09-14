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En busca de las semifinales

CONMEBOL confirmó los árbitros para los equipos argentinos que definen su futuro en la Libertadores y Sudamericana

CONMEBOL confirmó las designaciones para los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Boca enfrentará a San Pablo con arbitraje uruguayo, mientras que Platense y Estudiantes tendrán jueces de Chile y Venezuela, respectivament

Boca Juniors visitará este martes a San Pablo, desde las 21.30Boca Juniors visitará este martes a San Pablo, desde las 21.30
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CONMEBOL confirmó los árbitros que estarán a cargo de los partidos de vuelta de los cuartos de final de las copas Libertadores y Sudamericana, que se disputarán entre este martes 15 y el jueves 17 de septiembre.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Quarter Final - First Leg - Boca Juniors v Sao Paulo - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - September 8, 2026 Boca Juniors' Facundo Herrera in action REUTERS/Rodrigo ValleBoca Juniors visitará este martes a San Pablo, desde las 21.30

Los tres equipos argentinos que continúan en competencia ya conocen a los jueces que tendrán sus respectivos encuentros. Boca Juniors, Platense y Estudiantes de La Plata buscarán avanzar a las semifinales de los torneos continentales.

Gustavo Tejera dirigirá a Boca ante San Pablo

Boca Juniors visitará este martes a San Pablo, desde las 21.30, en el estadio Morumbí, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El árbitro designado es el uruguayo Gustavo Tejera, quien estará acompañado por su compatriota Leodán González en el VAR.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con ventaja después del triunfo 1-0 conseguido en La Bombonera, gracias al gol del uruguayo Miguel Merentiel.

Boca buscará sostener esa diferencia para meterse entre los cuatro mejores de la competencia. San Pablo, en tanto, tendrá que ganar por al menos dos goles para avanzar directamente a las semifinales, mientras que una victoria por un tanto llevaría la definición a los penales.

Cristian Garay, árbitro de Platense ante Fluminense

Platense también jugará este martes, aunque por la Copa Libertadores. El equipo de Martín Palermo recibirá a Fluminense desde las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López.

Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Final - First Leg - Fluminense v Platense - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - September 8, 2026 Platense players applaud fans after the match REUTERS/Ricardo MoraesEl equipo de Martín Palermo recibirá a Fluminense desde las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López.

El chileno Cristian Garay fue designado como árbitro principal, mientras que su compatriota Juan Sepúlveda estará a cargo del VAR.

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El conjunto argentino deberá remontar el 2-0 sufrido en el partido de ida, disputado en el estadio Maracaná. Fluminense consiguió allí una ventaja que obliga a Platense a ganar por al menos dos goles para igualar la serie y llevarla a los penales, o por tres para clasificarse directamente.

Jesús Valenzuela estará en Corinthians-Estudiantes

El tercer equipo argentino que afrontará los cuartos de final es Estudiantes de La Plata, que visitará a Corinthians por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro principal del encuentro y su compatriota Juan Soto estará en el VAR.

Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Final - First Leg - Estudiantes de La Plata v Corinthians - Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata, Argentina - September 9, 2026 Estudiantes de La Plata's Guido Carrillo in action with Corinthians' Matheus Bidu REUTERS/Agustin MarcarianEstudiantes de La Plata visitará a Corinthians por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores

La serie se definirá en Brasil, con Estudiantes buscando avanzar a las semifinales del máximo torneo continental.

También habrá árbitros argentinos en la Sudamericana

La CONMEBOL también designó a árbitros argentinos para dos partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Facundo Tello dirigirá Atlético Mineiro-Santos y tendrá a Hernán Mastrángelo en el VAR. Por su parte, Maximiliano Ramírez será el juez de Montevideo City Torque-Cienciano, con Silvio Trucco como responsable del VAR.

Los restantes partidos tendrán a Alexis Herrera, de Venezuela, como árbitro de Vasco da Gama-Independiente Santa Fe, y a Gustavo Tejera, de Uruguay, en San Pablo-Boca.

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