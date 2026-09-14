En busca de las semifinales

CONMEBOL confirmó los árbitros para los equipos argentinos que definen su futuro en la Libertadores y Sudamericana

CONMEBOL confirmó las designaciones para los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Boca enfrentará a San Pablo con arbitraje uruguayo, mientras que Platense y Estudiantes tendrán jueces de Chile y Venezuela, respectivament