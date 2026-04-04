Con un Haaland imparable

Manchester City goleó al Liverpool y avanzó a semifinales de la FA Cup

Con una actuación demoledora de Erling Haaland, el Manchester City aplastó 4-0 al Liverpool en el Etihad Stadium y se clasificó a las semifinales de la FA Cup. El noruego marcó un triplete en una noche en la que el equipo de Pep Guardiola fue ampliamente superior.