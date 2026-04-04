En un cruce de alto voltaje por los cuartos de final de la FA Cup, el Manchester City mostró toda su jerarquía y no dejó dudas: goleó 4-0 al Liverpool en el Etihad Stadium y se metió con autoridad entre los cuatro mejores del torneo.
Manchester City goleó al Liverpool y avanzó a semifinales de la FA Cup
Con una actuación demoledora de Erling Haaland, el Manchester City aplastó 4-0 al Liverpool en el Etihad Stadium y se clasificó a las semifinales de la FA Cup. El noruego marcó un triplete en una noche en la que el equipo de Pep Guardiola fue ampliamente superior.
Si bien el arranque fue equilibrado, con ambos equipos disputando la posesión y buscando imponer condiciones, el quiebre llegó en el tramo final del primer tiempo, cuando el City comenzó a capitalizar cada oportunidad con una eficacia letal.
Haaland abrió el camino y marcó el rumbo
El marcador se abrió a los 39 minutos a través de Erling Haaland, que no falló desde el punto penal con una definición cruzada. Ese gol cambió definitivamente el desarrollo del partido.
Y cuando el primer tiempo se extinguía, el delantero noruego volvió a golpear. A los 46 minutos, anticipó a la defensa rival y conectó un cabezazo inatajable para el arquero Giorgi Mamardashvili, estirando la ventaja y dejando al Liverpool contra las cuerdas antes del descanso.
Golpe de nocaut en el complemento
Lejos de reaccionar, el equipo dirigido por Arne Slot volvió a sufrir en el inicio del segundo tiempo. A los cinco minutos, Antoine Semenyo definió con gran calidad, picando la pelota ante la salida del arquero, para firmar el 3-0 y prácticamente liquidar el encuentro.
El dominio del City era total, tanto en lo colectivo como en lo individual, y el Liverpool no encontraba respuestas ni futbolísticas ni anímicas.
La goleada se transformó en paliza a los 57 minutos, cuando nuevamente Erling Haaland apareció para sellar su triplete. Tras una jugada colectiva de alto nivel, el noruego definió con precisión —con ayuda del travesaño— para el 4-0 definitivo.
Fue una actuación consagratoria del delantero, que volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del fútbol mundial.
Ni Salah pudo cambiar la historia
Para completar una jornada adversa, el Liverpool tuvo la oportunidad de descontar desde el punto penal, pero Mohamed Salah falló su ejecución. El arquero James Trafford adivinó la intención y evitó el gol, sellando una tarde sin respuestas para los “Reds”.
El triunfo consolida el gran presente del Manchester City, que avanza con firmeza en la FA Cup y reafirma su candidatura al título.
En contrapartida, el Liverpool profundiza su irregularidad y deja dudas de cara al cierre de la temporada. El equipo de Slot deberá reponerse rápidamente, ya que su único frente abierto de peso es la UEFA Champions League, donde enfrentará al Paris Saint-Germain en una serie decisiva.