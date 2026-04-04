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Con un gol en tiempo de descuento

El Mallorca de Demichelis dio el batacazo ante el Real Madrid y toma aire en la tabla

En un partido vibrante, el RCD Mallorca derrotó 2-1 al Real Madrid con un gol en tiempo de descuento. El equipo dirigido por Martín Demichelis logró un triunfo clave para salir de la zona de descenso, mientras que el conjunto blanco dejó puntos valiosos en la pelea por el título.

Mallorca golpeó en el final y venció al Real Madrid para salir del descenso. Credito: REUTERS/Nacho DoceMallorca golpeó en el final y venció al Real Madrid para salir del descenso. Credito: REUTERS/Nacho Doce
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En el Estadi Mallorca Son Moix, el RCD Mallorca consiguió una victoria tan sufrida como necesaria al imponerse por 2-1 frente al Real Madrid, en un duelo cargado de intensidad y emociones hasta el último segundo.

El conjunto visitante, dirigido por Álvaro Arbeloa, dominó con claridad durante la primera mitad.

Soccer Football - LaLiga - RCD Mallorca v Real Madrid - Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca, Spain - April 4, 2026 RCD Mallorca's Vedat Muriqi celebrates scoring their second goal REUTERS/Nacho DoceMallorca golpeó en los momentos justos y se quedó con un triunfo vital. Credito: REUTERS/Nacho Doce

Con posesión sostenida y profundidad por las bandas, especialmente a través de Kylian Mbappé, el “merengue” generó múltiples situaciones, pero volvió a evidenciar una preocupante falta de eficacia en los metros finales.

Eficacia local y sorpresa antes del descanso

Cuando el primer tiempo parecía encaminarse al empate sin goles, el Mallorca aprovechó una de sus escasas oportunidades. A los 45 minutos, Pablo Maffeo desbordó por la derecha y lanzó un centro preciso que encontró a Manu Morlanes ingresando sin marca.

El mediocampista definió con tranquilidad para vencer a Andriy Lunin y establecer el 1-0 antes del descanso.

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El gol fue un golpe inesperado para el Real Madrid, que se retiró al vestuario con la sensación de haber desperdiciado sus mejores minutos.

Reacción merengue y empate sobre el final

En el complemento, el Real Madrid mantuvo la iniciativa y redobló la presión en busca del empate. Con más empuje que claridad, logró finalmente romper la resistencia local a los 88 minutos: un centro al área encontró a Éder Militão, quien ganó de cabeza y marcó el 1-1 que parecía definitivo.

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Sin embargo, cuando el conjunto visitante estaba volcado en ataque en busca de la victoria, el equipo de Martín Demichelis encontró el golpe final. Ya en el minuto 91, Vedat Muriqi lideró una contra letal y, pese a la presión defensiva, sacó un remate potente que se metió en el ángulo, dejando sin reacción a Lunin.

Soccer Football - LaLiga - RCD Mallorca v Real Madrid - Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca, Spain - April 4, 2026 Real Madrid's Jude Bellingham looks dejected after RCD Mallorca's Vedat Muriqi scores their second goal REUTERS/Nacho DoceMallorca golpeó en los momentos justos y se quedó con un triunfo vital. Credito: REUTERS/Nacho Doce

El 2-1 definitivo desató la euforia en Son Moix y selló una victoria de enorme valor para el Mallorca, que logra salir de la zona de descenso.

Impacto en la tabla

El triunfo representa un envión anímico clave para el Mallorca en su lucha por la permanencia, mientras que el Real Madrid deja escapar una oportunidad importante y podría quedar relegado en la pelea por la cima del campeonato.

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