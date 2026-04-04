Con un gol en tiempo de descuento

El Mallorca de Demichelis dio el batacazo ante el Real Madrid y toma aire en la tabla

En un partido vibrante, el RCD Mallorca derrotó 2-1 al Real Madrid con un gol en tiempo de descuento. El equipo dirigido por Martín Demichelis logró un triunfo clave para salir de la zona de descenso, mientras que el conjunto blanco dejó puntos valiosos en la pelea por el título.