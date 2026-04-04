Tras la cancelación de las citas en Bahréin y Arabia Saudí, la Fórmula 1 ha entrado en un periodo de introspección técnica forzada. Los tres primeros Grandes Premios de 2026 han encendido las alarmas en el paddock: los pilotos luchan más contra sus baterías que contra sus rivales.
F1 en crisis técnica: el plan de la FIA para salvar el espectáculo con aerodinámica activa
La FIA y los equipos analizan reformas urgentes ante las fallas de gestión energética en los nuevos monoplazas. La propuesta clave: ampliar el uso de la aerodinámica activa para ganar velocidad.
James Vowles, jefe de Williams, confirmó que la próxima semana se llevarán a cabo reuniones cruciales para redefinir el reglamento. El objetivo primordial es devolverle al piloto el control total en la vuelta de clasificación, eliminando la dependencia extrema de la recuperación de energía que hoy limita la creatividad en pista.
El fenómeno conocido como "super-clipping" se ha convertido en el enemigo a vencer. En trazados exigentes como Australia y Japón, se observó cómo los autos se quedaban sin potencia eléctrica en sectores críticos, como la salida de la curva 130R en Suzuka.
Esta desconexión del MGU-K genera diferencias de velocidad peligrosas y poco estéticas para el espectáculo. El reto actual de la FIA consiste en encontrar un equilibrio técnico que minimice las maniobras de "levantar y planear" (lift and coast), permitiendo que los monoplazas mantengan un rendimiento constante durante todo el giro.
Aerodinámica activa: ¿Solución o riesgo de seguridad?
Para mitigar el consumo eléctrico, surge la idea de expandir el uso de la aerodinámica activa más allá de las zonas preestablecidas. La lógica técnica es simple: a menor resistencia al avance (drag), menor es la energía necesaria para alcanzar velocidades de punta. Sin embargo, la seguridad sigue siendo el gran interrogante.
En Suzuka, la FIA restringió la apertura de alerones en sectores de alta velocidad por temor a la inestabilidad. Esta cautela, aunque lógica, agravó la brecha de velocidad entre quienes tenían batería y quienes habían agotado sus 350 kW antes de la chicana final.
Andrea Stella, de McLaren, ha propuesto elevar la capacidad de recuperación del MGU-K a 350 kW para compensar el gasto, pero la solución aerodinámica parece ser la más innovadora y directa.
El debate se centra ahora en si se debe permitir a los pilotos decidir cuándo abrir sus alerones, emulando el sistema de clasificación de 2011. No obstante, equipos con menor carga aerodinámica base temen que esta liberalización agrande la brecha con las escuderías de punta, creando un campeonato de dos velocidades que la categoría ha intentado evitar con el nuevo reglamento.
El consenso de los pilotos y el factor estabilidad
Desde el cockpit, la visión es de cautela. Alex Albon expresó tras el GP de Japón la preocupación que reina entre sus colegas sobre la previsibilidad de los autos.
El temor principal es que el piloto que viene por detrás, haciendo uso de la aerodinámica móvil en zonas complejas, pierda el control del tren delantero debido al subviraje. Los pilotos abogan por una aerodinámica activa que sea "más estable" y quizás menos potente que el DRS tradicional, evitando reacciones bruscas del monoplaza en maniobras defensivas o cambios de dirección a alta velocidad.
A corto plazo, la FIA podría implementar ajustes sutiles en la entrega de potencia para el resto de la temporada, pero el cambio estructural se cocina para los próximos doce meses. La meta es que el modo de "alerón abierto" sea una herramienta constante y no solo un recurso de sobrepaso.
Como señaló Vowles, se reconoce que estas diferencias de velocidad son un problema, pero también son el motor de duelos emocionantes. El éxito de la F1 2026 dependerá de que la técnica no opaque el talento de quienes están al volante del monoplaza.