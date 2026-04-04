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Con el clásico de Avellaneda como plato fuerte, continúa este sábado la fecha 13 del Apertura

La jornada arranca desde las 13.30 horas en Mar del Plata, con el encuentro entre Aldosivi ante Estudiantes de Río Cuarto. Desde las 17.30, en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, Independiente recibe a Racing. La jornada se cierra a las 21 en Rosario, con el partido que disputarán Rosario Central y Atlético Tucumán.