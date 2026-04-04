La actividad comienza temprano en Mar del Plata. A partir de las 13:30, el Estadio José María Minella será testigo de un partido que, aunque no brille por la posición de sus protagonistas en la tabla, destila dramatismo puro.
Con el clásico de Avellaneda como plato fuerte, continúa este sábado la fecha 13 del Apertura
La jornada arranca desde las 13.30 horas en Mar del Plata, con el encuentro entre Aldosivi ante Estudiantes de Río Cuarto. Desde las 17.30, en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, Independiente recibe a Racing. La jornada se cierra a las 21 en Rosario, con el partido que disputarán Rosario Central y Atlético Tucumán.
Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan en lo que muchos ya califican como una "final anticipada" por la permanencia. Ambos equipos ocupan los escalones más bajos de la Liga Profesional y necesitan sumar de a tres para no hipotecar su futuro en la máxima categoría.
El "Tiburón" atraviesa una crisis profunda. Ni siquiera el desembarco de Israel Damonte, tras el ciclo de Guillermo Farré, ha logrado torcer el rumbo de un equipo que se hunde en los promedios.
Ubicado en el puesto 28 de dicha tabla, Aldosivi solo supera a los recién ascendidos, pero su situación en la tabla anual es aún más alarmante: con apenas cinco puntos, hoy estaría descendiendo de forma directa. La derrota del último martes ante Argentinos Juniors caló hondo en el ánimo de un plantel que se siente al límite.
Por el lado del "León del Imperio", el panorama es el espejo de su rival, pero con el agravante de la acefalía técnica. Tras la salida de Iván Delfino, Gerardo Acuña continúa como interino tras la caída ante River.
Con solo cuatro unidades en el torneo y una única victoria frente a Huracán, los de Río Cuarto saben que Mar del Plata es el último tren para reaccionar. Una victoria los sacaría del fondo de la anual, hundiendo definitivamente a su rival directo.
El clásico de Avellaneda
A las 17:30, el foco se traslada al Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Independiente y Racing vuelven a verse las caras en un contexto donde el orgullo pesa tanto como los puntos.
El "Rojo" llega con una mochila cargada de exigencia; si bien avanzó en la Copa Argentina tras vencer 4-2 a Atenas de Río Cuarto, el murmullo de la tribuna fue claro: “Si no ganan contra Racing, qué quilombo se va a armar”.
El equipo de Julio Vaccari se encuentra en una zona gris. Octavo en la Zona A con 14 unidades, ocupa el último puesto de clasificación a playoffs solo por diferencia de gol, acechado de cerca por San Lorenzo y Platense.
Con tres partidos sin conocer la victoria en el torneo local, el clásico representa para Independiente la oportunidad de redimirse ante su gente o, por el contrario, desatar una tormenta interna en plena recta final del Apertura.
La "Academia", en cambio, llega en alza. Los dirigidos por Gustavo Costas lograron enderezar un inicio de temporada que parecía naufragar. Acumulan ocho partidos invictos y se ubican cuartos en la Zona B con 18 puntos.
Una victoria en la casa de su eterno rival no solo les daría el impulso anímico definitivo, sino que los dejaría como escoltas del líder Independiente Rivadavia. Con un Adrián Martínez encendido tras marcar en la Copa Argentina, Racing buscará imponer su jerarquía y profundizar la herida de su vecino.
El "Canalla" cuida sus joyas para la Copa
La jornada cierra a las 21:00 en el Gigante de Arroyito. Rosario Central recibe a Atlético Tucumán en un partido condicionado por el horizonte internacional.
El equipo de Jorge Almirón tiene la mente puesta en el próximo jueves, cuando debute en el Grupo H de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle. Por esta razón, se espera una rotación masiva en el once inicial, resguardando piernas para el gran objetivo del año.
La gran incógnita en Rosario tiene nombre y apellido: Ángel Di María. "Fideo" arrastra una molestia en el aductor derecho que ha mantenido en vilo a la ciudad. Todo indica que Almirón no lo arriesgará frente al "Decano", reservándolo para que llegue en condiciones óptimas al debut copero o, al menos, para que pueda ocupar un lugar en el banco de suplentes el jueves.
Pese a la reciente caída ante el líder mendocino, Central mantiene un buen andar general, ocupando el sexto lugar de su zona con expectativas reales de pelear arriba.
Atlético Tucumán, por su parte, llega con el ánimo renovado tras encadenar dos victorias consecutivas entre liga y copa. Sin embargo, su posición en la tabla (13°) lo obliga a buscar un triunfo heroico en Rosario si pretende mantener viva la ilusión de meterse en la fase final.
Los de Sava saben que enfrentarán a un equipo alternativo de Central, una oportunidad única para pescar tres puntos en un estadio siempre difícil y empezar a escalar en la clasificación.