El Manchester City atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia institucional después de que una comisión independiente de la Premier League lo declarara culpable de infracciones graves a las normas financieras cometidas durante un período de nueve temporadas.
Manchester City: el Gobierno británico advirtió sobre una posible expulsión de la Premier League
Una comisión independiente declaró al Manchester City culpable de infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018. El club apelará la decisión y todavía resta definir la sanción. La ministra británica Lisa Nandy advirtió que la expulsión de la Premier League se encuentra entre las consecuencias posibles.
El fallo, anunciado el martes, abarca las temporadas comprendidas entre 2009/10 y 2017/18. La Premier League informó que el club incurrió en irregularidades vinculadas con sus acuerdos comerciales, presentó información financiera incorrecta y superó los límites de gasto establecidos por las reglamentaciones de la competición y de la UEFA.
Manchester City rechazó las conclusiones, manifestó su sorpresa por la resolución y confirmó que apelará el fallo. La sanción todavía no fue determinada y dependerá del desarrollo de las próximas instancias del procedimiento.
La advertencia del Gobierno británico
En medio de la repercusión que generó la resolución, la ministra británica de Cultura, Medios y Deportes, Lisa Nandy, calificó el caso como "increíblemente serio" y remarcó que el club tiene derecho a apelar y a contar con una audiencia justa.
La funcionaria evitó anticipar el resultado del proceso y señaló que no corresponde adelantarse a la instancia de apelación. Sin embargo, advirtió que la sanción máxima contemplada por las normas sería de gran gravedad y que la expulsión de la Premier League no puede descartarse si las acusaciones quedan firmes.
"Un club puede ser expulsado de la Premier League si se confirman este tipo de acusaciones", afirmó Nandy al referirse a las posibles consecuencias del procedimiento.
La ministra también planteó la necesidad de contar con reglas financieras claras y mecanismos que permitan actuar con rapidez ante eventuales incumplimientos.
Qué determinó la investigación
La investigación de la Premier League se extendió durante varios años y derivó en una acusación de más de un centenar de infracciones.
La comisión independiente concluyó que el Manchester City había utilizado contratos comerciales considerados ficticios o simulados para incrementar artificialmente sus ingresos y reducir costos. Según la Premier League, esas operaciones generaron una distorsión superior a los 900 millones de libras durante el período investigado.
La resolución también determinó que el club presentó cuentas que no reflejaban adecuadamente su situación financiera y que incumplió sus obligaciones de cooperación durante la investigación.
El organismo señaló además que el City había excedido de manera significativa los límites de gasto establecidos tanto por la Premier League como por la UEFA.
Apelación y una sanción todavía pendiente
El fallo no implica todavía una sanción deportiva concreta. El Manchester City tiene plazo hasta el 2 de octubre para presentar su apelación, según las informaciones difundidas tras la resolución.
Una vez concluida esa instancia, deberá avanzar el procedimiento destinado a determinar el castigo correspondiente. Entre las posibilidades que se manejan aparecen multas, quita de puntos, restricciones deportivas y, en el escenario más severo, la expulsión de la Premier League.
La apelación será, por lo tanto, determinante para el futuro del caso. El club sostiene que existen errores jurídicos y fácticos en la resolución y que cuenta con argumentos para defender su posición.
Mientras tanto, la Premier League considera que el fallo establece responsabilidades sobre hechos ocurridos durante casi una década. La disputa, que lleva años en los tribunales deportivos, entra ahora en una nueva etapa que podría tener consecuencias importantes para el Manchester City y para la propia competencia inglesa.