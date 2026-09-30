Por las irregularidades financieras

Manchester City: el Gobierno británico advirtió sobre una posible expulsión de la Premier League

Una comisión independiente declaró al Manchester City culpable de infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018. El club apelará la decisión y todavía resta definir la sanción. La ministra británica Lisa Nandy advirtió que la expulsión de la Premier League se encuentra entre las consecuencias posibles.