Ante su público

Gallardo celebró su primer triunfo con Ecuador: "Este equipo va a ir respondiendo de a poco"

El seleccionado ecuatoriano derrotó 2-0 a Costa Rica en Quito y consiguió la primera victoria desde la llegada del entrenador argentino. Tras el encuentro, Gallardo destacó la evolución del equipo durante el partido, reconoció que todavía hay aspectos por mejorar y agradeció el acompañamiento de los hinchas.