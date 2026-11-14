Marcelo Gallardo consiguió su primera victoria como entrenador de la selección de Ecuador. La "Tri" se impuso por 2-0 ante Costa Rica en un amistoso disputado en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito y le permitió al técnico argentino celebrar por primera vez junto al público ecuatoriano.
Gallardo celebró su primer triunfo con Ecuador: "Este equipo va a ir respondiendo de a poco"
El seleccionado ecuatoriano derrotó 2-0 a Costa Rica en Quito y consiguió la primera victoria desde la llegada del entrenador argentino. Tras el encuentro, Gallardo destacó la evolución del equipo durante el partido, reconoció que todavía hay aspectos por mejorar y agradeció el acompañamiento de los hinchas.
Después de tres presentaciones iniciales sin los resultados esperados, el equipo mostró una mejor versión y dejó señales positivas de cara a los próximos compromisos. En conferencia de prensa, Gallardo analizó el desarrollo del encuentro y valoró la respuesta de sus dirigidos.
"Al principio nos costó hacernos dueños del partido con el balón. En el primer tiempo fuimos de menor a mayor, el gol nos dio tranquilidad", explicó el entrenador. Luego, agregó que el equipo logró mejorar su funcionamiento después del descanso: "El segundo tiempo lo comenzamos con otra agresividad. Muy rápido dominamos, pero no podíamos anotar".
Un equipo en construcción y con margen de crecimiento
Más allá del resultado, Gallardo destacó la actitud de Ecuador para sostener la iniciativa y buscar ampliar la diferencia. También valoró que sus jugadores no se conformaran con la ventaja inicial.
"El equipo terminó dando una muy buena imagen porque no se conformó, y lo hizo con control y buenas intenciones de juego. Me voy contento porque necesitábamos un partido así. Este equipo va a ir respondiendo de a poco", sostuvo.
Sin embargo, el técnico argentino remarcó que el proceso recién comienza y que todavía hay aspectos por consolidar. En ese sentido, señaló la importancia de que los futbolistas se adapten a sus propuestas y ganen confianza con el correr de los partidos.
"Con el paso del tiempo nos fuimos sintiendo más cómodos. Con respecto al juego, yo no voy a dejar de insistir en que esto es un proceso que acaba de iniciar, y espero crecer en conocimiento, funcionamiento y en ideas", afirmó.
El reconocimiento del público ecuatoriano
El amistoso ante Costa Rica también tuvo un significado especial para Gallardo porque representó su primera presentación en territorio ecuatoriano desde que asumió al frente de la selección. Si bien su debut como entrenador de la "Tri" se había producido en septiembre, esta vez pudo dirigir ante el público local.
El recibimiento y el acompañamiento de los hinchas fueron destacados por el entrenador, que agradeció el respaldo recibido en el estadio Olímpico Atahualpa.
"Fue lindo encontrarme con el público ecuatoriano. Estoy agradecido, nos sentimos acompañados y con una linda energía. Es bonito poderles regalar esta alegría", expresó.