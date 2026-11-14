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Perú venció a Bolivia en Lima y cortó una racha adversa

La selección peruana se impuso por 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva, con tantos de Gianluca Lapadula, de penal, y Maxloren Castro. El equipo dirigido por Mano Menezes consiguió una victoria después de varios partidos sin ganar, mientras que Bolivia buscará recuperarse ante Ecuador.