La selección de Perú venció por 2-0 a Bolivia este viernes en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en Lima, en el primero de los amistosos programados para ambos equipos durante la fecha FIFA de noviembre.
Perú venció a Bolivia en Lima y cortó una racha adversa
La selección peruana se impuso por 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva, con tantos de Gianluca Lapadula, de penal, y Maxloren Castro. El equipo dirigido por Mano Menezes consiguió una victoria después de varios partidos sin ganar, mientras que Bolivia buscará recuperarse ante Ecuador.
Gianluca Lapadula, de penal, abrió el marcador en el primer tiempo, mientras que Maxloren Castro sentenció el resultado sobre el cierre del encuentro.
El triunfo le permitió al conjunto dirigido por Mano Menezes volver a festejar ante su público, luego de una serie de resultados adversos en las últimas presentaciones. Bolivia, por su parte, no pudo recuperarse de las derrotas sufridas en sus compromisos anteriores.
Lapadula abrió el marcador desde los doce pasos
Perú comenzó mejor el encuentro y logró ponerse en ventaja durante los primeros minutos. A los 13, Gianluca Lapadula convirtió un penal y estableció el 1-0 para la "Bicolor", luego de una infracción que había generado el mediocampista Héctor Cuellar.
Con la ventaja a su favor, el equipo local intentó controlar el desarrollo, aunque Bolivia también encontró espacios para acercarse al arco defendido por Pedro Gallese. Durante el resto del partido, las oportunidades se repartieron entre ambos seleccionados, en un trámite con momentos de paridad.
Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia una victoria ajustada, Perú consiguió ampliar la diferencia. A los 87 minutos, Maxloren Castro, que había ingresado en reemplazo de Rodrigo Vilca, marcó el 2-0 con un remate desde fuera del área y aseguró el resultado en Matute.
Perú dejó atrás una serie de resultados adversos
El seleccionado peruano necesitaba una victoria después de una ventana internacional complicada. En sus presentaciones de septiembre y octubre había sufrido derrotas frente a Estados Unidos (4-1), Canadá (2-0) y Colombia (2-0), además de conseguir un empate ante México (1-1).
Bolivia tampoco llegaba en su mejor momento. El equipo conducido por Óscar Villegas había perdido ante Paraguay (2-0) y Argentina (4-0), mientras que el amistoso previsto frente a Zambia en Santa Cruz de la Sierra fue cancelado.
En ese contexto, el encuentro en Lima representaba una oportunidad para ambos seleccionados de recuperar confianza y sumar minutos de competencia internacional.
Los próximos compromisos de Perú y Bolivia
Bolivia volverá a jugar este martes 17 de noviembre, cuando visite a Ecuador en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.
Perú, en tanto, tendrá que esperar hasta el 9 de diciembre para disputar su próximo amistoso. En esa oportunidad, se enfrentará con Panamá en la ciudad de Cusco.