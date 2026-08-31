Mariano Navone pasó de ser un nombre conocido principalmente por los seguidores del tenis argentino a convertirse, en cuestión de horas, en uno de los protagonistas del US Open. El tenista nacido en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, consiguió una victoria que quedará marcada en su carrera: derrotó a Novak Djokovic en la primera ronda del último Grand Slam de la temporada.
¿Quién es Mariano Navone, el argentino que eliminó a Novak Djokovic en el US Open?
El tenista de 25 años protagonizó el mayor triunfo de su carrera al derrotar al serbio en cinco sets y avanzar a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Nacido en 9 de Julio, llegó a ser número 29 del mundo y este año consiguió en Bucarest el primer título ATP de su carrera.
El argentino, actualmente instalado entre los mejores 50 jugadores del mundo, venció al serbio por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, después de cuatro horas y 36 minutos de partido en el estadio Arthur Ashe.
Fue un encuentro de enorme desgaste en el que Navone consiguió recuperarse después de quedar 1-2 en sets y terminó imponiéndose ante uno de los máximos referentes de la historia del tenis.
La dimensión de la victoria se entiende todavía mejor al mirar el historial de Djokovic. El serbio no perdía en la primera ronda de un Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2006. Además, en el US Open llevaba más de dos décadas superando su estreno, una racha que parecía una de las más difíciles de romper del circuito. Navone fue quien consiguió hacerlo.
¿Quién es Mariano Navone?
Navone nació el 27 de febrero de 2001 en 9 de Julio, una ciudad del interior bonaerense. Tiene 25 años, mide 1,78 metros y juega con la mano derecha y revés a dos manos.
Su entrenador es Andrés Dellatorre y, aunque todavía está construyendo su historia en los grandes torneos, hace tiempo que dejó de ser una promesa desconocida para convertirse en un jugador establecido en el circuito profesional.
Su ascenso dentro del ranking ATP fue progresivo. En junio de 2023 ingresó al Top 200; en febrero de 2024 llegó al Top 100 y apenas dos meses después consiguió meterse entre los 50 mejores. Su techo hasta antes del US Open había sido el puesto 29 del ranking mundial, alcanzado el 10 de junio de 2024.
Ese crecimiento tuvo un punto de inflexión en 2024. Navone comenzó a destacarse con fuerza en los torneos sobre polvo de ladrillo y logró alcanzar sus primeras finales ATP. En el Rio Open fue protagonista después de superar la clasificación y llegó hasta el partido decisivo, donde cayó ante su compatriota Sebastián Báez.
Poco después volvió a disputar una final en Bucarest, esta vez frente al húngaro Márton Fucsovics. Aunque no consiguió el título en esas dos oportunidades, aquellas actuaciones confirmaron que el argentino estaba preparado para competir en los principales escenarios del circuito.
El salto que consiguió en 2026
La temporada 2026 le permitió finalmente sacarse una de las grandes cuentas pendientes de su carrera: ganar un título ATP.
En abril, Navone se consagró campeón del ATP 250 de Bucarest. En la final derrotó al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5, después de dos horas y 17 minutos de juego. Fue su primera consagración en el máximo nivel del tenis profesional.
El camino hacia ese título también mostró una de las características que explican su crecimiento: la capacidad para resistir en partidos largos y complicados. En las semifinales ante el neerlandés Botic van de Zandschulp, Navone llegó a salvar dos puntos de partido antes de avanzar a la definición.
Después de conquistar el trofeo, el argentino contó que ganar un torneo ATP era uno de los sueños que tenía desde chico. La escena resulta todavía más significativa después de lo ocurrido en Nueva York: en aquella entrevista también reconoció su admiración por Djokovic.
Un especialista que creció desde el circuito Challenger
El recorrido de Navone no fue el de una figura que apareció de repente en la elite. Su crecimiento se produjo paso a paso, especialmente en el circuito Challenger, donde consiguió los resultados necesarios para acercarse progresivamente al nivel ATP.
Esa experiencia también ayudó a construir un jugador acostumbrado a partidos extensos, superficies lentas y situaciones de mucha presión. Su evolución fue especialmente marcada sobre polvo de ladrillo, aunque el triunfo ante Djokovic en Nueva York demuestra que también puede competir en canchas rápidas y frente a rivales de máxima jerarquía.
En 2024 llegó a Roland Garros como cabeza de serie y se convirtió en el primer jugador que logró ser preclasificado en su primer cuadro principal de un Grand Slam. En París, además, consiguió una victoria ante el español Pablo Carreño Busta.
Ese mismo año también participó de los Juegos Olímpicos de París y continuó consolidándose dentro del circuito internacional.
¿Qué significa haber eliminado a Djokovic?
La victoria ante Djokovic representa mucho más que avanzar de ronda en un Grand Slam. Para Navone es, hasta el momento, el triunfo más importante de su carrera.
El partido tuvo todos los elementos de una hazaña. El argentino ganó el primer set en el tie-break, perdió los dos siguientes y quedó obligado a remontar ante un rival que sabe manejar como pocos las situaciones límite.
Sin embargo, Navone no se desordenó. Aprovechó el desgaste físico de Djokovic, que durante el encuentro mostró problemas físicos y tuvo dificultades para sostener la intensidad, pero también tuvo el mérito de mantener la concentración y jugar con decisión cuando el partido quedó a su alcance.
El resultado fue contundente: 6-2 y 6-1 en los dos últimos sets para sellar una remontada que duró cuatro horas y 36 minutos.
La derrota significó para Djokovic su eliminación más temprana en un Grand Slam en dos décadas y terminó con su intento de alcanzar el 25° título grande de su carrera.
El segundo argentino que logró vencer a Djokovic en un Grand Slam
El triunfo también tiene una dimensión especial para el tenis argentino. Navone se convirtió en apenas el segundo argentino que consigue derrotar a Djokovic en un torneo de Grand Slam.
El antecedente era Guillermo Coria, quien había vencido al serbio en Roland Garros 2005. Más de 20 años después, Navone volvió a conseguirlo, pero con una diferencia enorme en el contexto: lo hizo en la primera ronda del US Open y ante un Djokovic que todavía buscaba continuar su carrera entre los máximos protagonistas del circuito.
Para el argentino, además, la victoria llega en un momento en el que ya había conseguido su primer título ATP y consolidado su lugar entre los mejores tenistas del planeta.
Ahora deberá intentar que la victoria más importante de su carrera no sea también su último gran momento en Nueva York.
El próximo desafío será la segunda ronda del US Open, donde Navone tendrá la oportunidad de demostrar que lo ocurrido ante Djokovic no fue solamente un batacazo aislado, sino la confirmación de que está preparado para jugar de igual a igual contra los nombres más importantes del tenis mundial.