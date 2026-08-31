Tenis

¿Quién es Mariano Navone, el argentino que eliminó a Novak Djokovic en el US Open?

El tenista de 25 años protagonizó el mayor triunfo de su carrera al derrotar al serbio en cinco sets y avanzar a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Nacido en 9 de Julio, llegó a ser número 29 del mundo y este año consiguió en Bucarest el primer título ATP de su carrera.