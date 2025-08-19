Franco Mastantuono debutó en el Real Madrid y dio muestras de su talento en el Bernabéu

Con tan solo 18 años, el argentino Franco Mastantuono debutó este martes de manera oficial en el Real Madrid.
El joven surgido de River Plate ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo. Lució su potencial en el mediocampo despertando la expectativa entre los madrileños.
La joven promesa, surgido de las divisiones inferiores de River Plate, tuvo su primera oportunidad de vestir la camiseta de la Casa Blanca en el primer equipo.
El debut del argentino se produjo en el Santiago Bernabéu, escenario emblemático, en el partido frente a Osasuna por la fecha 1 de La Liga.
Mastantuono lució el dorsal 30, como lo hacía en River, y mismo número que utilizó Lionel Messi en su debut profesional en el Barcelona y luego durante su paso por el PSG al dejar el club culé.
El enganche oriundo de la ciudad de Azul, ubicada en el interior de la Provincia de Buenos Aires, ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo por el marroquí Brahim Díaz.
Lo hizo de buena manera. Fue eje del juego en el conjunto madrileño, incluso haciéndose cargo de la ejecución de tiros libres. Además, mostró su colaboración en la faceta defensiva que había elogiado el entrenador Xavi Alonso. Hasta contó con una ocasión de gol que despejó bien el arquero rival.
La incorporación del joven argentino al plantel principal refleja la apuesta del club español por potenciar talentos emergentes. Su llegada genera expectativas entre los hinchas, que buscan ver brillar a nuevas promesas en la temporada.
Mastantuono tendrá la oportunidad de consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Su proyección apunta a convertirse en un referente en la camada futura de futbolistas argentinos.
