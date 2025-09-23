El primer gol de Mastantuono con Real Madrid, en la misma fecha que debutó Di Stéfano
El juvenil argentino marcó su primer gol con el Merengue el 23 de septiembre, justo el mismo día en que Alfredo Di Stéfano debutó en 1953. La Casa Blanca recordó al mito, y el presente conecta con el pasado.
Mastantuono convirtió ante Levante y marcó su primer gol oficial en Real Madrid. Foto: Reuters
En su sexto partido con el Real Madrid, Franco Mastantuono marcó su primer gol. Fue ante el Levante, por la sexta fecha de LaLiga, en el Estadio Ciudad de Valencia. Lo llamativo fue la fecha: 23 de septiembre. Ese mismo día, pero de 1953, Alfredo Di Stéfano debutó con el club.
La efeméride fue recordada por la institución en su sitio oficial, en un video que recopiló imágenes del debut de la Saeta Rubia y su primer tanto ante el Nancy, en un amistoso.
La Saeta Rubia, Di Stéfano, debutó el 23 de septiembre de 1953.
Di Stéfano y Mastantuono, el hilo River-Madrid
La coincidencia fue destacada por los medios españoles, que ya habían trazado un paralelismo entre ambos. En la previa del fichaje del juvenil, el diario Marca había publicado una portada con Di Stéfano y Mastantuono, bajo el título: “Llega desde River con el espíritu de Don Alfredo”.
Esa nota señalaba al argentino como la nueva perla del semillero millonario, capaz de continuar con el legado que el propio Di Stéfano inició hace más de 70 años en Madrid.
Marca comparó al juvenil con el ídolo histórico del club por su origen riverplatense.
Orgullo y proyección con sello argentino
“Para quien nació en River Plate, hacer el mismo camino que Don Alfredo es un orgullo”, había dicho Mastantuono a Marca al ser consultado por la comparación. Su presencia en el primer equipo de Xabi Alonso ya rompe marcas: es uno de los titulares más jóvenes de los últimos 20 años.
Con este gol y el guiño del destino, el juvenil argentino empieza a escribir su propia historia. El Real Madrid, mientras tanto, celebra la conexión entre generaciones.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.