Coincidencia histórica

El primer gol de Mastantuono con Real Madrid, en la misma fecha que debutó Di Stéfano

El juvenil argentino marcó su primer gol con el Merengue el 23 de septiembre, justo el mismo día en que Alfredo Di Stéfano debutó en 1953. La Casa Blanca recordó al mito, y el presente conecta con el pasado.